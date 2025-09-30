La banda de gaitas de Gijón y un restaurante de Oviedo promocionarán Asturias en la Exposición Universal de Osaka
El Principado buscará atraer turistas a la región en la última semana del evento en Japón, fusionando música y gastronomía de Asturias y Japón y con actividades también en Tokio
El Principado de Asturias protagonizará la última semana del Pabellón de España en la Exposición Universal de Osaka (Japón), a la que acudirá con varios integrantes de la Banda de Gaitas Villa de Xixón y con cocineros del restaurante ovetense Casa Fermín, para promocionar Asturias como destino turístico en el país nipón. Además de en Osaka, también se han programado actividades en Tokio. Una de las fórmulas elegidas para ganarse a los japoneses ha sido la de ofrecerles música y gastronomía en la que se fusionan ambas culturas.
Las actividades las presentó este martes en Laboral Ciudad de la Cultura la viceconsejera de turismo del Principado, Lara Martínez, acompañada por el director de la Banda de Gaitas Villa de Xixón, José Luis García, y el responsable de Casa Fermín, Luis Alberto Martínez. La Viceconsejera explicó que "en el Pabellón de España cada semana tiene presencia una comunidad autónoma y a Asturias nos ha tocado esta semana que viene, que es además la última, con lo cual vamos a poner el cierre de lujo a la Expo Universal", con actividades que incluyen tanto muestras de cultura como de gastronomía asturianas.
En Osaka el Principado organiza "una semana cultural", del 7 al 11 de octubre, y también organizará actividades en la capital, Tokio, en dos ocasiones "en el marco de encuentros turísticos y comerciales". El 8 de octubre es la fecha en la que se celebrará "el Día de Honor de Asturias en el Pabellón de España", acto que contará con la presencia del embajador de España en Japón, representantes del Pabellón de España y profesionales de agencias de viajes y turoperadores.
En el Pabellón de España en Osaka se desarrollarán "desfiles y actividades musicales bajo un formato novedoso con una fusión musical que mezclará la fuerza de la música tradicional asturiana con la libertad del jazz contemporáneo nipón", apuntó Lara Martínez, que destacó de la Banda de Gaitas Villa de Xixón que ya fueron "la mejor banda de gaitas extranjera en el desfile de San Patricio, en Nueva York", resultado de sus 25 años de trabajo.
Destino de naturaleza
Fusión de culturas también se propondrá en el aspecto gastronómico de la mano de Casa Fermín, restaurante que este año celebró su centenario. Es así porque aparte del menú degustación asturiano que Luis Alberto Martínez va a preparar en Osaka, en Tokio se va a realizar un menú fusión a cuatro manos entre el chef asturiano y el chef japonés Hitoshi Isojima, del restaurante Eneko Tokyo.
Entre otras actividades, se ha programado una presentación de Asturias como destino de naturaleza, a una veintena de turoperadores y agencias de viaje. "Es una oportunidad única para que nos conozcan en un mercado para el que somos todavía desconocidos y este tipo de acciones abre una primera puerta en el mercado nipón", señaló la Viceconsejera.
Luis Alberto Martínez apuntó que "es un viaje ilusionante", algo que también suscribió José Luis García, quien añadió que "vamos a intentar dejar el pabellón bien alto, como en Nueva York".
