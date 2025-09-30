Condecorada la exfiscal jefe de Gijón, Rosa María Álvarez

La fiscal Rosa María Álvarez García, exfiscal Jefe de la Fiscalía de Área de Gijón, que actualmente desempeña su labor profesional como Teniente Fiscal en funciones en la Fiscalía del Principado de Asturias, ha sido condecorada con la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, distinción que otorga el Ministerio de Justicia.

Las Condecoraciones de la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafor premian los méritos relevantes contraídos por cuantos intervienen en la Administración de Justicia y en el cultivo y aplicación del estudio del Derecho en todas sus ramas, así como los servicios prestados en las actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia.

Hay distintas categorías en estas distinciones que otorga el Ministero: Gran Cruz, Cruz de Honor, Cruz distinguida de primera y segunda clase, Cruz sencilla y Medalla del Mérito a la Justicia.