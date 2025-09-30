Condecorada la exfiscal jefe de Gijón, Rosa María Álvarez
El Ministerio de Justicia le otorga la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort
La fiscal Rosa María Álvarez García, exfiscal Jefe de la Fiscalía de Área de Gijón, que actualmente desempeña su labor profesional como Teniente Fiscal en funciones en la Fiscalía del Principado de Asturias, ha sido condecorada con la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, distinción que otorga el Ministerio de Justicia.
Las Condecoraciones de la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafor premian los méritos relevantes contraídos por cuantos intervienen en la Administración de Justicia y en el cultivo y aplicación del estudio del Derecho en todas sus ramas, así como los servicios prestados en las actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia.
Hay distintas categorías en estas distinciones que otorga el Ministero: Gran Cruz, Cruz de Honor, Cruz distinguida de primera y segunda clase, Cruz sencilla y Medalla del Mérito a la Justicia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
- Gran profesional y compañera': así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
- Hablan el armador y el capitán del barco amotinado de Gijón: 'Estuvieron a punto de tirarme por la borda
- El Martillo de Capua, icono de Gijón, vivienda de una cigarrera y escenario de esta película de Garci
- Les mejores fabes de Asturias' y un lugar que es 'un lujo para las vacas': esta es la opinión de los primeros asistentes a Agropec