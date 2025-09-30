Las cuentas municipales de Gijón: un millón al fondo de capital riesgo y más dinero para Divertia y el Patronato

El proceso de tramitación del presupuesto municipal para 2026 se va a cruzar esta semana con una nueva modificación del presupuesto de este año impulsada desde la concejalía de Hacienda, que encabeza la concejala María Mitre. Se trata de un ajuste por 1.828.000 euros que irá, en parte, a cubrir las necesidades del fondo de capital riesgo Gijón Invierte II que gestiona Gijón Impulsa y, por otro, a transferir dinero para cubrir necesidades del Patronato Deportivo Municipal y Divertia .

Esta nueva modificación se financia por tres vías. Hay 126.000 euros que proceden de bajas por anulación en préstamos bancarios, otros 300.000 euros son del fondo de contingencia –de hecho es el total de ese fondo–y del remanente líquido de tesorería salen los restantes 1,4 millones. Tras este gasto quedan algo menos de 5 millones de remanente.

Un millón de euros es el crédito extraordinario que se va a desarrollo económico. Se trata de "realizar un desembolso al capital del fondo de capital riesgo Pyme Gijón Invierte II para cumplir con lo estipulado en los estatutos y con las previsiones de inversión". Este fondo tiene una dotación de cinco millones de euros y con las operaciones ya aprobadas ya se han superado los tres millones.

Para los gastos corrientes de Divertia van 330.000 euros. Una necesidad de dinero que se justifica por incrementos en costes de producción, reparaciones que hubo que acometer en los locales de ensayo y actividades vinculadas a la celebración del 30º aniversario del teatro Jovellanos. El Patronato Deportivo Municipal, pidió 498.000 euros para obras en diferentes instalaciones. El Patronato, además, lleva a la comisión de Hacienda una modificación de 190.000 euros de su propio presupuesto para hacer obras en la piscina de Moreda-Natahoyo, que tendrá que cerrar uno meses.

Las enmiendas a las ordenanzas, a votación

La misma comisión donde se votará el nuevo ajuste del actual presupuesto antes de su paso por el Pleno incluye la votación de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición a la propuesta de ordenanzas fiscales del gobierno. Aunque se atiendan esas alegaciones, lo que es improbable dada la mayoría que tiene el gobierno, no supondrán cambios sustanciales sobre una propuesta inicial que parte de la casi total congelación de impuestos, tasas y precios.