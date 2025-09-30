Distinciones para quienes colaboran por una ciudad más segura: "Es un honor"

"Gracias a quienes colaboran para que Gijón sea una ciudad mejor", afirmaba ayer la Alcaldesa, Carmen Moriyón, en la antesala del segundo momento cumbre del acto por la festividad de San Miguel. La inauguración oficial de la nueva comisaría de la Policía Local precedió a la entrega de numerosos reconocimientos a agentes del cuerpo, a entidades que colaboran con el mismo y a ciudadanos que protagonizaron en los últimos meses acciones en pro de la salud y la seguridad, que agradecieron el gesto. "Es un honor", coincidían.

Los primeros en subir al escenario a recoger sus distinciones fueron Agustín Villar, capitán de la Guardia Civil de Gijón, y Miguel Ángel Gil, inspector de la Policía Nacional, condecorados por su apoyo y coordinación con los agentes. Dolores María Toyos, enfermera del servicio de Prevención de Salud Laboral, recibió un reconocimiento por su "inestimable colaboración" para atender a los policías, mientras que a Luis José Laria, presidente del Cepesma, se le galardonó por su colaboración en la recogida de animales silvestres –no acudió a recoger la distinción– y a José María Meana Acebal, por ejercer de "nexo" entre el Sporting y la Policía Local.

"Estoy muy contenta", confesó Ana Díaz, trabajadora del Patronato Deportivo Municipal, premiada por su intervención al llamar a la Policía y poner a salvo a varios menores que se encontraban en el hall de las piscinas de El Coto cuando se desencadenó una reyerta con arma blanca al pie de las instalaciones. "Fue una gresca en la que se sacó incluso una navaja y avisé a la Policía; cogí a los niños y los metí rápido en los vestuarios, estaban esperando para un cursillo", recordó Díaz. Para sofocar el altercado intervinieron Aitor Méndez y Aroa Zapico, miembro de la Policía Nacional que estaba fuera de servicio, ambos distinguidos en la celebración de ayer. "Fue una situación tensa, aunque estoy acostumbrado a estas cosas porque trabajo en el ámbito de la salud mental", subrayó Méndez, que calificó como "un orgullo" el reconocimiento de ayer. También habituada a situaciones de este tipo está Aroa Zapico. "Los niños estaban asustados y conseguimos echar a los que se estaban peleando", indicó Zapico, también "orgullosa" por el galardón. "Esto lo haces porque te nace", sostuvo la agente en referencia a la intervención en El Coto.

Una sociedad "empática"

Para la taxista Mar Suárez, que ayudó en la "identificación y detención de un delincuente" y que prestó apoyo a la víctima, la jornada era especialmente emotiva, pues "siempre he querido ser policía", aseguró. "La sociedad debería ser más empática; es más importante ayudar a una persona en apuros que sacar el móvil y ponerse a grabar", declaró Suárez. Los reconocimientos contemplaban también a Eva Hernández, que auxilió a una mujer que había entrado en parada cardiorrespiratoria antes de que llegaran los servicios de Emergencia y la Policía. "Escuché gritos en mi edificio, era tres pisos más arriba", rememoró Hernández, enfermera, que reivindicó la relevancia de la atención temprana y admitió la dureza de aquel momento. "Fue estresante y duro por la familia", comentó.

Por salvar a un hombre que se estaba ahogando en las aguas del Puerto Deportivo recibió su distinción el joven Hugo Pisonero, precisamente opositor a policía local. "Lo vi actuando raro y cuando se tiró me tiré detrás; lo llevé hasta el pantalán, que estaba esperando gente", relató. Por ese episodio también se condecoró a Nora Canal, que colaboró en la actuación. Su padre Roberto recogió por ella la placa en un acto en el que rindió tributo a más de una veintena de agentes de la Policía Local. Destacó Moriyón la "trayectoria y actuaciones ejemplares" y el "temple y profesionalidad en intervenciones difíciles" de todos ellos. Manuel García, que se jubila en diciembre tras 36 años en el cuerpo, fue uno de ellos. "Esto supone mucho, es una alegría", manifestó García, que aplaudió además la inauguración de la nueva Jefatura, donde ayer, por otro lado, se reconoció a la plantilla de la Policía Local por su "disposición a ayudar a toda la ciudadanía" el 28 de abril, fecha en la que tuvo lugar el apagón nacional.

Una mención especial por el día del apagón

Miembros de otros cuerpos de seguridad. Agustín Villar, capitán de la Guardia Civil, y Miguel Ángel Gil, inspector de la Policía Nacional. Instituciones y empresas que colaboran con la Policía Local. Dolores María Toyos, enfermera del servicio de Prevención de Salud Laboral; Luis José Laria, presidente del Cepesma; José María Meana Acebal, del Sporting de Gijón; y Ana Díaz, trabajadora del Patronato Deportivo Municipal. Ciudadanos. Aitor Méndez y Aroa Zapico, por su intervención para sofocar una reyerta en las piscinas de El Coto; Mar Suárez, por ayudar en la identificación y detención de un delincuente; Eva Hernández, por reanimar a una mujer que había entrado en parada cardiorrespiratoria; y Hugo Pisonero y Nora Canal, por su labor para evitar el ahogamiento de un hombre en las aguas del Puerto Deportivo. Agentes. El intendente Vicente Alonso, el subinspector Jonatan Fernández; y los agentes Manuel Jesús García, Enrique Noste, Rocío Concepción García, Diego Alonso, Jorge Álvarez , Manuel Ramón Melero, Ignacio Menéndez, Jesús María Camblor, Juan Carlos Cienfuegos, Yolanda de Miguel, Gonzalo Álvarez, David Ampudia, Sergio García, David Egea, José Manuel García, Javier Martínez, Alejandro de Diego, Rubén Baniela, Víctor Nuño, Antonio Francisco Jiménez, Pablo Caso y Carmen Suárez. Mención especial. A la plantilla de la Policía Local por su trabajo el 28 de abril, día del apagón nacional.