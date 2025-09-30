El Encuentro de Voluntariado del Botánico crece en números

Más de cuarenta actividades para todos los públicos, con talleres, visitas guiadas, charlas, recitales o espectáculos, y más de veinte entidades participantes contemplan el segundo Encuentro de Voluntariado en el Jardín Botánico Atlántico, que se celebrará del 3 al 5 de octubre bajo el lema "Nos apoyamos". Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo, resaltó que la cita "servirá de escaparate" para las asociaciones, que podrán "mostrar sus iniciativas y su labor". Tomás Fernández, director del Jardín Botánico, subrayó el "ambiente lúdico y festivo" que envolverá el encuentro, con una programación "que desborda todos los pronósticos". "Ojalá el Botánico sea un nexo de unión entre organizaciones de diferentes ámbitos", sostuvo Fernández.

La inauguración de las jornadas será el viernes a las 18.00 horas, con la mesa redonda "Las entidades de voluntariado y la resiliencia social" y a la que se podrá asistir mediante invitación. El grueso de actividades –algunas requieren inscripción– tendrán lugar sábado y domingo, con entrada gratuita para los visitantes. Se desarrollarán, en su mayoría, en la zona de la Quintana de Rionda.

El sábado, por ejemplo, habrá una visita guiada a la colmena del Botánico o al jardín de La Isla y talleres para conocer a referentes de la comunidad gitana, para leer con los dedos o para saber cómo ayudar en una emergencia. También estará el mago Adrián Conde, la Asociación Belenista de Gijón con una charla o Manuel López, que ofrecerá un recital de piano con una sola mano, pues sufrió un ictus y una distonía focal que le impidieron seguir tocando con ambas. Para el domingo quedarán propuestas como un taller de iniciación a la ilustración de aves, un concierto de la Orquesta Langreana de Plectro o una lectura poética de homenaje a Ángel González impulsada por el Grupo Encadenados. "Están casi todas las horas ocupadas", celebró Tomás Fernández.