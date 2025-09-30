Gijón dota a su Policía Local de "una de las mejores comisarías de España" y la estrena entre multitudes

"Esta comisaría sitúa a Gijón entre las ciudades mejor equipadas de España. Está diseñada para servir mejor, es funcional y accesible, y está dotada de los medios más avanzados. Es una comisaría preparada para la Policía Local del presente y del futuro". Con estas palabras de la alcaldesa Carmen Moriyón se daba ayer por inaugurada la nueva sede de la jefatura de la Policía Local en una puesta de largo que se hizo coincidir con la tradicional gala de distinciones y reconocimientos por el patrón del cuerpo, San Miguel, y que este año se celebró en las nuevas instalaciones, ayer abarrotadas por las decenas de invitados al acto.

La nueva jefatura, ya operativa salvo por el anunciado y pendiente de creación centro de control –que conectará al cuerpo con el resto de servicios de emergencias–, requirió una inversión total de 14 millones de euros y se enmarca, según explicó Moriyón, en un "compromiso medible" por mejorar los recursos locales relacionados con la seguridad. Puso la Regidora como ejemplos la inauguración hace un par de meses de las nuevas instalaciones de Protección Civil en el entorno de la plaza Mayor y los trabajos en ciernes para diseñar un nuevo parque de Bomberos, que "mejorará los tiempos de respuesta" y "dignificará el trabajo" de la plantilla municipal.

"Este edificio que inauguramos hoy es mucho más que una jefatura de la Policía Local; es una verdadera declaración de principios. Gijón es hoy una ciudad mejor y más segura", ensalzó Nuria Bravo, edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, que fue ayer la encargada de recibir a las autoridades y que cortó la cinta inaugural junto a la propia Moriyón y el nuevo jefe del cuerpo, Arturo Artime. Los tres desvelaron después la placa conmemorativa del estreno, que durante el acto se mantuvo cubierta por una bandera de la ciudad.

El acto protocolario lo siguieron de cerca alrededor de 250 invitados, entre ellos los agentes galardonados y sus familias, pero también representantes políticos y de entidades locales y autoridades como Jesús Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente.

Fue también Bravo la encargada de resumir la relevancia que tiene para el equipo de gobierno la puesta en marcha de esta nueva estructura. "Esta nueva casa de nuestra Policía Local lo será por mucho tiempo. Este gobierno local siempre tuvo claro que la Policía Local necesitaba una sede moderna y bien equipada, y por eso asumimos la tarea de dotarles de las mejores herramientas, recursos y espacios", aseguró la edil, que recordó que la inversión que requirió este proyecto, sumando la propia construcción del nuevo edificio junto a los juzgados y su dotación de equipamiento, alcanzó finalmente los 14 millones de euros.

"Un símbolo"

Defendió la concejala que el recinto cuenta "con la tecnología más puntera" y aseguró que para ella, más allá "de un nuevo lugar de trabajo", esta comisaría es también "un símbolo de respeto" al cuerpo. Consideró que la sede "está llamada a convertirse en referente del norte de España" al incorporar recursos como el citado centro de control, que permitirá coordinar las emergencias de la ciudad con el 112 y el resto de fuerzas de seguridad. Por último, Bravo reconoció también la labor del jefe saliente de la Policía Local, Alejandro M. Gallo, de quien destacó su trabajo "implacable".

Moriyón, por su parte, recordó también que ayer mismo tomaron posesión 20 nuevos agentes del cuerpo. "Se incorporan con vocación de servicio y orgullosos de vestir el uniforme. Les reitero lo que ya les dije esta mañana: enhorabuena, bienvenidos y gracias por escoger Gijón para servir", les agradeció la Regidora, que reivindicó "el compromiso medible" del gobierno local con la seguridad local.

La puesta de largo de esta nueva comisaría, por lo demás, surge tras varios años de idas y venidas con unas obras que llegaron a paralizarse y con las que se cuestionaron un plan de usos que el actual gobierno y el anterior no compartían. En esencia, en el anterior mandato se valoró la posibilidad de incorporar al edificio otros usos municipales más allá del de la Policía Local. La entonces oposición consideró que eso ponía en riesgo la seguridad del complejo y luego, ya como gobierno, el bipartito volvió a la hoja de ruta inicial. Señaló la Alcaldesa: "Hace ocho años tuve la responsabilidad de planificar y poner en marcha la construcción de esta casa y, en ese mandato, tuve la responsabilidad de reactivarla tras una paralización injustificada".

Y añadió: "Que no se entiendan mis palabras como un reproche: cada uno es responsable de sus palabras y de explicarlas". "Llevamos a buen puerto una obra que algunos dieron por imposible con perseverancia y una idea simple: que Gijón se merece lo mejor", concluyó la Alcaldesa. El acto, que tras los discursos estuvo centrado por las distinciones a un amplio abanico de autoridades y ciudadanos, estuvo amenizado con música: lo abrió el himno de España y lo cerró el de Asturias y un cuarteto de cuerda.