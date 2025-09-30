Luz verde a las cuentas de los entes municipales de deportes y cultura

La aprobación por sus juntas rectoras de las cuentas del Patronato Deportivo Municipal y la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular para 2026 cerraron ayer la ronda presupuestaria en los organismos autónomos y empresas municipales. Un primer paso ante de encarar la tramitación del presupuesto global del Ayuntamiento.

Patronato y Fundación de Cultura vieron aprobadas sus cuentas con el apoyo de Foro, PP y el edil no adscrito y la abstención con reserva a Pleno de los grupos de la oposición.

El Patronato tendrá un presupuesto de 19,1 millones, con un incremento del 3,38% sobre este ejercicio. Su presidente, el edil popular Jorge Pañeda, destacó del presupuesto que es "el más alto de la historia" y "una apuesta firme por el deporte como motor de salud, cohesión social y proyección de ciudad". Entre las inversiones más importantes está la remodelación integral de la pista de calentamiento del complejo hípico de Las Mestas.

A 17,4 millones se eleva el presupuesto de la Fundación de Cultura, que preside la edil forista Montserrat López Moro. La propuesta económica incluye una partida de inversiones reales de 374.000 euros, destinados en su mayoría a la compra de libros para los fondos de las bibliotecas y a adquisiciones y restauración de elementos del patrimonio municipal. En el paquete de convenios están 194.000 euros para el Conseyu de Mocedá y 175.000 para la Semana Negra, entre otros.

Patronato Deportivo

Total: 19.146.000 euros Gastos de personal: 4.898.000 euros Gastos corrientes: 11.856.600 euros Transferencias corrientes: 1.917.000 euros Inversiones reales: 439.500 euros

Fundación de Cultura

Total: 17.413.400 euros Gastos de personal: 9.138.400 euros Gastos corrientes: 6.458.600 euros Transferencias corrientes: 1.376.800 euros Inversiones reales: 374.000 euros