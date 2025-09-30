La emotiva despedida en Gijón a Lucía Pérez, fallecida al desplomarse el portón de su vivienda: "Nos hacía sentir fuertes y seguras"

La sala ceremonial del Tanatorio de Cabueñes se quedó pequeña ayer por la tarde para acoger el acto civil en recuerdo de Lucía Pérez Expósito, la orientadora gijonesa de 45 años fallecida tras un accidente doméstico en el que se le desplomó encima el portón de su casa en Granda, en Gijón. Cientos de amigos y allegados llenaron cada banco y muchos tuvieron que permanecer de pie, en un acto que, a pesar de multitudinario, tuvo un sabor íntimo y cargado de emoción en el que las palabras de quienes compartieron su vida trazaron el retrato de una mujer “valiente, comprometida, generosa”, y donde, una vez más, se resaltó su calidad humana: "Nos hacía sentir seguras a su lado".

En el homenaje se puso acento en los lazos de amistad y afecto que tejió durante su vida. Sus rizos, su sonrisa sincera y su mirada atenta y de vivos ojos azules se evocaron como símbolos de una personalidad luminosa que dejó huella en todos los que la conocieron. Entre recuerdos de reivindicaciones compartidas, pachangas de fútbol, excursiones y bailes, se dibujó la imagen de alguien que no solo ejerció como educadora en el Colegio Noega -como en otro puñado de centros de la comunidad educativa local- y madre, sino también como referente moral y vital para quienes la rodeaban.

Durante todo el acto, los padres de Lucía, Jaime Pérez y Laudy Expósito, permanecieron en la primera fila, abrazados y unidos en un gesto de ternura. Ellos, que ya la habían recordado en la capilla ardiente como “un regalo de 45 años que se nos rompió”, escucharon en silencio y con emoción los testimonios que ensalzaron a su hija en múltiples ámbitos, pero, sobre todo, como persona.

La primera en tomar la palabra fue Alicia Fernández, que fue compañera en el equipo de orientación escolar del municipio de Gijón y con la que la unía una profunda amistad. “Queríamos relatar lo que significa en nuestras vidas, pero ha sido imposible resumirlo: no parábamos de repetir cuánto la queríamos”, comenzó, muy emocionada.

Recordó cómo Lucía tenía una capacidad inmensa para estar pendiente de los demás, incluso en momentos de agotamiento personal. “Nos hacía sentir seguras y fuertes a su lado. Era una mujer valiente, comprometida y entregada a lo que creía y quería”. Evocó, también, los momentos compartidos en reivindicaciones sociales, tardes en las playas y en la montaña o conversaciones que acababan convirtiéndose en sesiones de terapia improvisada.

Uno de los pasajes más recordados fue el de su relación con la naturaleza. Su allegada habló de la "mirada única" con la que Lucía observaba los pequeños seres en su hábitat y capaz de ver en una libélula, uno de sus animales favoritos, "un símbolo de evolución”. Concluyó dirigiéndose a las dos hijas de la fallecida, para transmitirles el mensaje de que, además de a sus abuelos y su padre, tendrán a toda esta familia elegida que la educadora tejió con el hilo de su bonhomía. "Intentaremos estar a la altura de la bondad y la generosidad de vuestra madre. Somos afortunadas por haberla disfrutado y queremos contagiar su alegría para que siga presente en nosotras”, encumbró.

“No dejéis un abrazo sin dar”

La emoción alcanzó uno de sus puntos álgidos cuando habló Jana Amores, amiga personal de Lucía. Sobrepasada por las lágrimas, relató lo difícil que le resultaba encontrar palabras para dirigirse a los presentes. “He dado muchas vueltas a este momento, pensando qué decir, pero lo único que me sale es repetir una cita: ‘El ayer es historia, el mañana un misterio; todo lo que tenemos es el presente, y hoy es un regalo’”, recitó.

Pidió a todos los presentes que no se guardaran afectos para mañana. “No os dejéis abrazos sin dar, ni dejéis de decirle a la gente lo mucho que la queréis. Recordadla con una sonrisa enorme, porque es lo que ella habría querido”, remarcó.

Ambas mujeres intervinieron no solo a título personal, sino en nombre de las innumerables amigas que acudieron a la ceremonia. Entre ellas también las integrantes del equipo de fútbol femenino e inclusivo DiverXente, que coparon, de pie y al completo, el lado izquierdo de la sala.

El tercer testimonio correspondió a Emilio Zaera, padre de un compañero de colegio de una de las hijas de Lucía. Quiso subrayar el legado que deja como profesional de la educación, madre y el legado personal que deja para con su familia. “Era una amiga muy especial, que dejó una huella enorme. Fue inteligente, con un perfil profesional sólido y una firmeza moral que nos daba lecciones a todos”, afirmó.

Zaera destacó su entrega sin reservas: “En la educación se volcó con generosidad, siempre preocupada por el bien común. Y como madre dio lo mejor de sí misma”. En su recuerdo sobresalieron su sencillez, su forma directa de hablar “sin rodeos, pero siempre con una sonrisa”, y la autenticidad que la caracterizaba. “Era generosa y se ganó el cariño de todos. La despedimos con tristeza, pero también con gratitud por lo que nos dio”. El acto finalizó con un minuto de silencio colectivo.

El trágico accidente que segó la vida de Lucía ocurrió el pasado domingo en su vivienda de la parroquia de Granda. Según la investigación, la educadora tuvo un problema con el portón automático de su casa y trató de repararlo in situ. El mecanismo había fallado y la estructura metálica se soltó de forma repentina y la golpeó en la cabeza, en la sien. Fue un vecino quien, a primera hora de la mañana, halló el cuerpo en el camino de la Monja y dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, que ya nada pudieron hacer por salvar su vida.