El nuevo vecino de un Gijón nuevo

No es solo una comisaría nueva para el personal de la Policía Local lo que ayer se inauguró. Es también una pieza más en ese nuevo centro neurálgico que para dar servicio a Gijón y los gijoneses se está conformando en el entorno de Sanz Crespo. Un espacio en el cruce de fronteras entre los barrios del Polígono, Natahoyo, Moreda y el Centro llamado a ser punto de referencia para todo aquel que viva, trabaje o venga a Gijón por la alta concentración de edificios de uso público y donde, además, ya se empiezan a ver construcciones residenciales ejemplificando que la zona interesa. Y mucho.

La nueva jefatura de la Policía Local, para empezar, comparte vecindad con el Palacio de Justicia y está a tiro de piedra de la comisaría de sus colegas de la Policía Nacional. Un tres en raya en seguridad ciudadana. Pero es que no muy lejos se está terminando la obra del aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal y empezando a prepararse la que conllevará la reforma integral del Albergue Covadonga. Aunque el gran cambio de todo el espacio vendrá cuando la actual estación provisional de Sanz Crespo de paso a la gran estación intermodal de Moreda como eje central del plan de vías.

Si la nueva jefatura de la Policía Local supone en este 2025 jubilar la comisaría de la calle San José, la apertura en febrero de 2013 del Palacio de Justicia supuso concentrar en un mismo espacio las diseminadas dependencias judiciales de Gijón. La liberación del edificio judicial de Poniente permitió que el Principado de Asturias desarrollara allí en 2019 allí un complejo administrativo con servicio de la mayoría de sus consejerías.

Medio siglo a la vista

Unos 28 millones costó en su momento el Palacio de Justicia y unos 14 ha costado la nueva comisaría policial. Menos envergadura económica tienen otros dos proyectos con los que van a compartir vecindad. Así, en unos meses se espera dar por terminada la construcción del aparcamiento que, con afán de ser disuasorio, ha impulsado el gobierno del Principado en la avenida de Portugal. Dos plantas, 486 plazas y un coste de 4,5 millones que se ha sufragado gracias a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Unos 5,6 millones es, en principio, el coste que se plantea para la rehabilitación integral del Albergue Covadonga. El proyecto está ahora mismo en fase de redacción final y el gobierno municipal incluye una primera partida de 1,4 millones en sus presupuestos del año que viene: el año del inicio de las obras.

Construir, reformar... y destruir porque el derribo del viaducto de Carlos Marx es el movimiento que ahora mismo espera Gijón para dar por iniciada –aunque sea en su fase 0–la obra de la estación intermodal de Moreda. Desde el Ministerio de Transportes se ha cuantificado en 53,5 millones, de los 476 que van a sumar todo las actuaciones vinculadas a la estación, el coste de este primer paso a emprender a lo largo del año que viene y donde además de tirar el puente y rehacer Carlos Marx en superficie se van a ejecutar trabajos en el subsuelo referidos a la conexión con el metrotrén y a la red de colectores y se va a reordenar todo ese espacio urbano.

A la recién inaugurada comisaría de la Policía Local se le auguraba ayer medio siglo largo de vida. Quizás tiempo suficiente para que desde su fachada acristalada se pueda ver al fin esa nueva estación intermodal y ese gran parque verde que formen su cubierta, el Solaron y el parque de Moreda.