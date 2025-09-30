Paula Izquierdo Muruais, investigadora de la Universidad de Oviedo: "El cambio climático no ocurre solo, lo genera la humanidad"

El cambio climático ya no es una amenaza lejana, sino una realidad palpable que afecta también a Asturias. Así lo expuso ayer en la Escuela de Comercio de Gijón Paula Izquierdo Muruais (Gijón, 1996), doctora en Biogeociencias de la Universidad de Oviedo, durante la conferencia “Negacionismo y cambio climático: más calor, más extremos, más dudas”. La especialista, que centró su tesis en el estudio de las olas de calor marinas, advirtió de un aumento “importante” de estos fenómenos en la costa asturiana en las últimas cuatro décadas y señaló a la actividad humana como origen inequívoco del calentamiento global y sobre la que existe "consenso científico" de ser la causante, a pesar de que los "sectores negacionistas traten de convencer de lo contrario".

Su tesis está centrada en las olas de calor marinas. ¿En qué consiste este fenómeno?

Es un fenómeno climático extremo que, al igual que las olas de calor atmosféricas, cada vez suena más y preocupa más. Son episodios que pueden afectar de forma drástica a los ecosistemas marinos y que, con el cambio climático y el calentamiento global, se están volviendo más intensos y frecuentes. Ambos.

A menudo se dice que el clima de la Tierra siempre ha cambiado. ¿Qué diferencia hay ahora?

A lo largo de la historia del planeta ha habido variaciones climáticas, pero lo que vivimos ahora tiene un origen claramente antropogénico. Este cambio climático no ocurre de forma natural: lo genera la humanidad de manera indiscutible. Frente a ello, las voces negacionistas son peligrosas y creo fundamental dar relevancia a la ciencia que contrarresta esos discursos.

¿Quiénes están detrás de esos mensajes negacionistas?

Los sectores más conservadores y los movimientos ultraliberales ven las regulaciones ambientales como un obstáculo al libre mercado. También existen cargos científicos y políticos aislados que ponen en duda el cambio climático, pero los principales interesados en sembrar dudas han sido las grandes corporaciones energéticas, que durante décadas han trabajado para proteger sus intereses económicos.

Usted afirma que el consenso científico es muy amplio. ¿Qué argumentos utilizan los negacionistas para cuestionarlo?

El consenso científico es abrumador. Sin embargo, los negacionistas insisten en que no existe y lo hacen sin fundamento. Las evidencias llevan acumulándose décadas en estudios independientes que demuestran que el origen del calentamiento es humano. Existe incluso lo que podríamos llamar “ciencia sobre la ciencia”, que valida esa conclusión al estudiar los estudios. Los argumentos negacionistas suelen ser siempre los mismos: que “siempre hubo cambios climáticos”, que “cómo puede haber calentamiento si hay olas de frío”, o que “el dióxido de carbono no es contaminante”. Mensajes simples que logran sembrar dudas y dividir a la población.

Si miramos a nuestro entorno más cercano, ¿qué está ocurriendo en Asturias?

En el caso de Asturias, constatamos un aumento muy importante de las olas de calor marinas en la costa asturiana y del norte de España durante los últimos 40 años. En la última década, aproximadamente la mitad de estos episodios se pueden atribuir directamente a la tendencia creciente de las temperaturas. De no existir ese calentamiento, no se habrían producido.

¿Podemos hacer algo desde Asturias para frenar este problema?

El problema está en las emisiones globales y en la falta de medios y de voluntad para avanzar hacia una transición energética real. Las acciones individuales cuentan y suman, pero la decisión de cambiar el actual modelo capitalista y avanzar hacia algo sostenible depende de los grandes actores económicos mundiales, que manejan ingentes cantidades de dinero y que siguen viendo el negocio de los combustibles fósiles como demasiado lucrativo. De ellos, y de la presión social y política que ejerzamos a nivel global, depende el futuro.

¿Hay ejemplos de cómo estas grandes corporaciones han actuado frente al cambio climático?

Un ejemplo claro lo ofrece ExxonMobil. Ya en los años 70 disponía de informes internos que proyectaban con exactitud el calentamiento global y el papel de las emisiones derivadas de su negocio. Sabían lo que ocurriría, pero optaron por sembrar dudas en la opinión pública y negaron disponer de esa información, defendiendo públicamente que no había evidencias.

Para terminar, ¿qué mensaje quiere transmitir a la sociedad?

El cambio climático es real, está causado por la actividad humana y ya notamos sus impactos: olas de calor más frecuentes, temperaturas en ascenso y un clima cada vez más extremo. Las políticas climáticas no solo son necesarias para frenar el daño, sino que pueden ser un motor de innovación y de crecimiento económico. La respuesta debe ser global, basada en la ciencia y la investigación, un mensaje que tiene que calar en la sociedad frente a las voces negacionistas.