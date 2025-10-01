El adiós de Pepita, la veterana boutique de tallas especiales

Letras blancas sobre fondo rojo con el mensaje "Liquidación por jubilación" anuncian el cierre de Pepita, la veterana boutique de ropa de mujer que se supo hacer un hueco en la oferta comercial gijonesa apostando por las tallas especiales. Desde su ubicación en la calle Langreo, el personal de Pepita se prepara para decir adiós. No hay una fecha determinada. Cerrarán cuando se acaben las existencias, explican desde la dirección de la firma.

Un cierre por jubilación que no solo le llega al negocio de Gijón. Cierran también sus "hermanas" de Avilés y Oviedo. Todas afectadas por la jubilación del actual dueño de la cadena. Las tiendas han compartido el nombre de su fundadora, Pepita Pérez Alonso, ovetense de nacimiento aunque su vida la hizo en Avilés a donde llegó siendo una ciudad. Fue en Avilés donde se inició como comerciante en 1957 y desde donde creo y expandió sus tiendas de ropa de tallas especiales. Una especialidad inédita en la Asturias de aquellos años. Pepita Pérez Alonso murió en 2017 a los 89 años de edad.

La amplia oferta de tallas y la calidad de la ropa han sido durante décadas los elementos que han avalado la sólida reputación de la firma asturiana en el sector y la fidelidad de su clientela. También la de un negocio clásico en el centro de la ciudad pero ágil en su adaptación a las modas y las tendencias de cada momento.