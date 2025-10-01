El anfiteatro de El Coto dispondrá de graderío

La reforma del patio central del centro municipal integrado de El Coto, más cerca. El Ayuntamiento sacó ayer a licitación las obras para transformar el espacio en un anfiteatro para albergar eventos de distinta índole y que contará con un graderío y escenario. A poco más de 308.000 euros asciende el presupuesto para acometer los trabajos, que se prolongarán durante cinco meses y medio. Hasta el 21 de octubre tendrán de plazo las empresas interesadas para presentarse al proceso.

El arquitecto Joaquín Rubiera, de Estudio Roble, firma el proyecto, que responde a una propuesta de la asociación vecinal de El Coto, que planteaba la remodelación del patio del antiguo cuartel. Por tanto, se dotará de uso al plano inclinado existente en la actualidad con la construcción de gradas para potenciar el espacio, que tendrá un escenario en la parte baja. La reforma conllevará que la zona tenga acceso, antesala, jardineras, escaleras, graderío y escenario, con plazas reservadas para persona con movilidad reducida. El objetivo global es adecuar el patio como anfiteatro al aire libre que pueda acoger todo tipo de actos.

Las labores contemplan la retirada del arbolado del plano inclinado y de revestimientos cerámicos y la preparación de la solera como base para instalar el graderío. La construcción del mismo y de las jardineras se hará mediante piezas prefabricadas, y también se adecuarán los accesos y el perímetro. Además, se sustituirán las barandillas para adaptarlas a la normativa. Asimismo, con el fin de limitar el riesgo de caídas, habrá barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas, balcones o ventanas. Según la memoria del proyecto, la zona de espectadores sentados sin asientos definidos tendrá una capacidad de 179 personas, mientras que se destinarán seis plazas al área de personas con movilidad reducida. En la zona de vestíbulos generales y de uso público en planta baja podrán estar 163 personas.

El plan para el anfiteatro es uno de los principales proyectos que tiene entre manos El Coto, que también aguarda por la reforma de la plaza de la República.