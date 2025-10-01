Clausura del campeonato de tiro de la Guardia Civil

El concejal de Deportes y Educación, el popular Jorge Pañeda, asiste al acto de clausura del la 30.ª edición del Campeonato de la Guardia Civil de Tiro de Arma Corta. El acto tuvo lugar en la sede de la Sociedad Gijonesa de Tiro Olímpico, en La Pedrera. En la imagen, una foto de familia.