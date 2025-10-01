Clausura del campeonato de tiro de la Guardia Civil
El concejal de Deportes y Educación, el popular Jorge Pañeda, asiste al acto de clausura del la 30.ª edición del Campeonato de la Guardia Civil de Tiro de Arma Corta. El acto tuvo lugar en la sede de la Sociedad Gijonesa de Tiro Olímpico, en La Pedrera. En la imagen, una foto de familia.
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
- Gran profesional y compañera': así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
- Hablan el armador y el capitán del barco amotinado de Gijón: 'Estuvieron a punto de tirarme por la borda
- El Martillo de Capua, icono de Gijón, vivienda de una cigarrera y escenario de esta película de Garci
- Les mejores fabes de Asturias' y un lugar que es 'un lujo para las vacas': esta es la opinión de los primeros asistentes a Agropec