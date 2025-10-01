El cronista oficial avala el proyecto del Piñole: "Tendrá más visitas"

"Salí más convencido de lo que entré", aseguró ayer Luis Miguel Piñera, cronista oficial de la villa, tras una nueva reunión enmarcada en las impulsadas por el gobierno local para explicar los planes de reorganización de varios equipamientos culturales, con el Centro de Arte Tabacalera, que acogerá el legado de Nicanor Piñole, como punta de lanza. Piñera, que tenía alguna que otra duda respecto a los plazos –pues los cuadros del pintor gijonés pasarán por el Palacio de Revillagigedo, mediante una gran exposición, como antesala de su ubicación definitiva en Cimavilla–, expresó su "confianza" en que la unión entre la obra de Piñole y Tabacalera sea fructífera. "Será un edificio nuevo, hecho ‘ex profeso’ para un museo, con las condiciones técnicas ideales", subrayó el cronista oficial de Gijón.

También señaló Luis Miguel Piñera que el legado de Nicanor Piñole ganará visibilidad con su estancia provisional en el Palacio de Revillagigedo en comparación a su emplazamiento actual junto a la plaza de Europa. "Será más visitado, por allí pasa mucha gente", indicó Piñera, que reivindicó el "sentimiento de los gijoneses" por el pintor, de ahí que no desee que sus cuadros queden "encerrados". El Ayuntamiento maneja septiembre como la fecha en la que comenzará el montaje de la muestra de Nicanor Piñole en el Revillagigedo, con el plan de inaugurarla en noviembre. "El cronograma previsto, si se cumple, me parece correcto", recalcó Luis Miguel Piñera. El proyecto del Consistorio implica asimismo la conversión del antiguo Asilo Pola en la nueva Oficina de Igualdad.

Encuentro con Cimavilla

La jornada de ayer incluyó también un encuentro con la asociación vecinal "Gigia" de Cimavilla. Sergio Álvarez, presidente de la entidad, agradeció la convocatoria del gobierno local para detallar los aspectos técnicos del plan, como los problemas de climatización que sufre el Museo Nicanor Piñole, si bien resaltó que, en lo concerniente a Tabacalera, los vecinos del barrio Alto ya mostraron en su momento su rechazo a dedicar la infraestructura únicamente a centro cultural. "En los procesos participativos demandamos que no sea solo un museo, sino un edificio polivalente que dé servicios al barrio", sostuvo Álvarez, que valoró de manera positiva la creación en Tabacalera de un auditorio para la celebración de distintos actos, como podrían ser proyecciones del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), siempre y cuando el espacio "esté abierto para el uso de la ciudadanía, no solamente como espectadores sino como agentes activos", manifestó el líder vecinal de Cimavilla, donde el Museo Nicanor Piñole abrirá sus puertas, si se cumplen las previsiones, a finales de 2027.

Por parte municipal participaron en las reuniones, que tuvieron lugar en el Antiguo Instituto, Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas; Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales; Aitor Martínez Valdajos, director de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular; Goretti Avello, directora general de Igualdad; y María López Castro, directora general de Infraestructuras.