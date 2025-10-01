Cruz Roja reivindica en Gijón "más espacios" para impulsar las relaciones intergeneracionales

"La intergeneracionalidad es una situación natural de la que se benefician mayores y jóvenes; debe haber más espacios donde hacer posible esta conexión", reivindicaba este miércoles Nuria Vázquez, técnica del programa "Enrédate" de Cruz Roja en Gijón, en el marco de la jornada impulsada por la entidad para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores. Una cita celebrada en la Escuela de Comercio bajo el título "La conexión intergeneracional. Sociedades con personas de todas las edades" en la que se puso de manifiesto la importancia de las relaciones intergeneracionales. "Los estudios muestran que las comunidades que las promueven tienen mayor estabilidad y menor índice de aislamiento y soledad no deseada", subrayó el voluntario Eduardo Ciordia, el primero en tomar la palabra.

José María Lana, presidente de Cruz Roja Asturias, señaló que en la región se atienden a 12.000 personas mayores, aproximadamente, al año, a través de distintos proyectos. "Cuidar de nuestros mayores es cuidar nuestro futuro", aseveró Lana, que proclamó que "la edad no tiene por qué ser una barrera" y, sobre las relaciones intergeneracionales, afirmó que "cuando se rompen estereotipos florecen los vínculos". A lo largo de 2025, la asamblea local de Cruz Roja en Gijón ya ha atendido a 2.087 personas mayores, con 16.950 respuestas merced a proyectos como el mencionado "Enrédate", la ayuda a domicilio, la teleasistencia privada o la atención a personas en proceso de envejecimiento.

Destacó Eduardo Ciordia que "el diálogo entre generaciones es un asunto central para la sociedad" y también necesario para "un futuro inclusivo, sostenible y justo", mientras que Guzmán Pendás, concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, se deshizo en elogios hacia los mayores, que son "un ejemplo para la ciudad", encomió. "Con su esfuerzo, trabajo y valores levantaron la sociedad que hoy tenemos", indicó Pendás, que resaltó que "envejecer no significa perder derechos". En ese sentido, el asimismo presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales manifestó que los mayores gozan de un "papel esencial" en la sociedad y recalcó que "cualquier persona, en cualquier etapa, sigue teniendo una voz y un proyecto".

Un "intercambio de momentos vitales y de etapas"

Por otra parte, Guzmán Pendás abogó por un Gijón "en el que ningún mayor se sienta solo", antes de tildar a esa soledad no deseada como una "terrible lacra". También ensalzó la labor de Cruz Roja, "una referencia indiscutible y un ejemplo de humanidad". Pendás aplaudió que sus integrantes "acompañan, cuidan y escuchan a quienes más lo necesitan con sensibilidad y profesionalidad". "Es una maravilla lo que se aportan jóvenes y mayores", incidió Paula Gómez, coordinadora de la asamblea local de Cruz Roja en Gijón. Profundizó en ello Nuria Vázquez. "Los mayores aportan experiencia de vida y muchas veces frescura; es un intercambio de momentos vitales y de etapas", apostilló.

Fidel Molina-Luque, catedrático de Sociología de la Universidad de Lleida, ofreció la conferencia "El nuevo contrato social entre generaciones: el diseño de un futuro profigurativo", en la que calificó de "necesidad social" el "pacto entre generaciones". Alertó el ponente de que "el paro alcanza porcentajes desorbitados entre jóvenes" y de que "el 40 % de los jóvenes dicen dudar sobre si tener hijos por un futuro incierto". Esa charla precedió a una sesión de intercambio de experiencias en la que participaron representantes del grupo "Rampa 2", del centro residencial Aurora Álvarez, del piso de acogida de inmigrantes de Cruz Roja, de la Fundación Sporting de Gijón y del colegio Pumarín.

La jornada también sirvió de homenaje, pues tuvo lugar la puesta de largo de la exposición "Sois muy grandes", con ilustraciones del artista Miguel Watio de doce personas mayores, seis hombres y seis mujeres, vinculados con la asamblea local de Cruz Roja en Gijón. Ana Belén Rodríguez, de "Puppy's Cuentacuentos", protagonizó la última actividad de la mañana, en la que estuvieron, entre otros, la Vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega; el edil de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios; el concejal socialista (y antiguo presidente de la asamblea local de Cruz Roja) Tino Vaquero; o el actual presidente de dicha entidad, José Ramón González.