Escaparates de comercios decorados por estudiantes: la idea de Podemos
R. V.
Convertir al Ayuntamiento de Gijón y a la Unión de Comerciantes en los colaboradores necesarios de un proyecto donde jóvenes estudiantes de enseñanzas artísticas de los IES Doña Jimena y Universidad Laboral decoren los escaparates de pequeños comercios de la ciudad es el objetivo de una de las iniciativas que la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, llevará el próximo pleno. La propuesta que busca materializar la edil de la formación morada surgió como idea de una de las docentes del Doña Jimena, tiene un ejemplo muy próximo en el barrio ovetense de Ventanielles y cuenta con el interés inicial tanto de la Vicealcaldesa y responsable del área de comercio en el gobierno local, la popular Ángela Pumariega, como de la Unión de Comerciantes, que ya fueron consultados.
Se trata de ayudar a la formación de los estudiantes pero también de utilizar sus creaciones para mejorar la estética de los comercios y avanzar en la regeneración de calles y barrios de la ciudad. Un objetivo que Podemos también ha buscado a través de iniciativas previas sobre arte urbano que, con mayor o menos éxito, ha llevado a comisiones y plenos.
En esta ocasión la idea es que, como experiencia piloto, Ayuntamiento y Unión de Comerciantes firmen un convenio de colaboración que de cobertura a acciones de colaboración entre alumnado de enseñanzas artísticas y responsables de pequeños comercios locales El Ayuntamiento ayudaría con los recursos materiales necesarios y dando impulso a la iniciativa y la Unión ofrecería esa estructura necesaria para conectar a los estudiantes con los comercios que se muestren interesados en el proyecto. De ese encuentro directo saldría la propuesta artística a desarrollar.
