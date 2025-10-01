Gijón ensaya el futuro de los campos solares marinos

A estas alturas a nadie le sorprende que se instalen aerogeneradores en alta mar y que sean más productivos que los que se plantan tierra adentro. Ahora, un proyecto internacional está tratando de desarrollar los mecanismos necesarios para que otra energía renovable a la que ya estamos acostumbrados en tierra salte también al mar: instalar campos de paneles fotovoltaicos flotantes en aguas menos mansas que las de los embalses, donde ya los hay. El Musel es su campo de experimentación.

Se trata de una fuente de energía con mayor potencial que la eólica. Uno de los problemas es proteger del oleaje a esos paneles solares sobre plataformas flotantes y determinar cómo puede dárseles esa protección es algo que ya se está experimentando en aguas de El Musel, donde a finales de la semana pasada se instaló un cajón de hormigón flotante para comprobar cómo frena el oleaje. Acciona es una de las empresas que participan en este proyecto impulsado por un consorcio internacional.

El prototipo instalado en El Musel es un cajón de 3,40 metros de eslora por 1,70 de manga y 1,05 de puntal que entre el jueves y el viernes pasados fue ubicado frente al contradique del Dique Príncipe de Asturias, anclado al fondo por cuatro contrapesos de cinco toneladas de hormigón, en una maniobra efectuada por Gijonesa de Actividades Subacuáticas, en la que también se utilizó maquinaria de PKO.

El objetivo es medir la durabilidad del hormigón sostenible que también se está desarrollando en el proyecto, en cuanto a corrosión de la armadura, así como pro crecimiento de flora y fauna, dentro del proyecto Surewave, en el que junto a Acciona participan el centro tecnológico navarro Ceit, el instituto de energía alemán Ifeu, la empresa alemana especializada en sistemas flotantes Clement, la ingeniería holandesa de hidrodinámica Marin, el tecnólogo noruego de energía solar flotante Sunlit Sea y el instituto de investigación noruego Sintef, que coordina este proyecto con fondos de la UE. El prototipo instalado en El Musel también cuenta con un panel fotovoltaico.

La aspiración es desarrollar un sistema que permita instalar paneles fotovoltaicos en todas las cuencas marítimas europeas, capaz de soportar olas de 14 metros de altura, corrientes marinas de 1,2 metros por segundo y velocidades del viento de 25 metros por segundo.

El papel de Acciona en el proyecto es el desarrollo de dos tipos de hormigón sostenible, ligero y de alta resistencia, uno de baja densidad que es el que permite que la estructura flote y otro en el que sustituyen áridos convencionales por áridos reciclados de vidrio y residuos de construcción y demoliciones, lo que reduce el uso de clínker.