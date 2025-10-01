Encontrar la casa ideal. Una de las tareas más complejas, que cuenta con múltiples factores y, por desgracia, no solo los emocionales. A la importancia de lo emocional, se suma lo práctico y lo económico (esto lo más importante).

Para facilitar la búsqueda, ahorrar tiempo e ir directamente al grano, el portal tucasa.com es el atajo perfecto para reducir la tarea de dar con el hogar de nuestros sueños.

Y en esta ocasión, entre toda su oferta, se esconde una casa para disfrutar de la naturaleza y de tu intimidad, a tan solo 5 minutos del núcleo urbano de La Camocha (Gijón), que cuenta con servicios básicos como supermercados, farmacia, centro de salud, colegio público, autobús urbano...

Gijón esconde la casa-chollo ideal para teletrabajar o disfrutar de la familia: 5.000 metros de parcela, reformada y más barata que un piso / tucasa.com

En la parroquia gijonesa de Vega, puedes encontrar esta vivienda unifamiliar con un sótano diáfano ideal tanto si necesitas mucho almacenamiento o necesitas ampliar la zona de vivienda y planta principal con cocina, salón-comedor, tres dormitorios, baño y aseo, con acceso a dos grandes terrazas exteriores.

Cuenta con una amplia y espaciosa zona de barbacoa. Y es que se trata de una vivienda enclavada en un terreno de 5.000 metros cuadrados con árboles frutales rematada con un tejado , terrazas exteriores y ventanas, reformados recientemente...

Un chollo que puedes encontrar por 363.000 euros, un precio muy competitvo y más baratos que pisos en el centro de la ciudad...

Esta área, que rodea al núcleo urbano gijonés, se caracteriza por un paisaje verde, colinas suaves, bosques y caserías tradicionales que reflejan la esencia de la Asturias rural.

Uno de los principales beneficios es la calidad de vida. El entorno rural permite disfrutar de un ambiente más limpio, con aire puro y menos contaminación acústica y lumínica que en la ciudad. Esta calma favorece el descanso y el bienestar, aspectos muy valorados por quienes buscan escapar del ritmo acelerado de la vida urbana. Además, el contacto directo con la naturaleza incentiva la práctica de actividades al aire libre como senderismo, ciclismo o paseos por la costa y los montes cercanos.