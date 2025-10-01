Intervención de los bomberos en pleno centro de Gijón por caída de cascotes
Trabajos para asegurar la zona
Una dotación de Bomberos se trasladó ayer por la tarde hasta la calle Jovellanos tras recibir la Policía Local un aviso de una posible caída de cascotes. Los agentes, también presentes en la intervención para controlar el tráfico, permitieron a los bomberos asegurar la parte de la fachada que parecía estar afectada.
