Iván Ferreiro tomará el Gijón Arena: estas son las fechas del próximo concierto del autor de "Turnedo"
El gallego llegará de nuevo a la ciudad en un concierto en el que repasará sus grandes éxitos
Iván Ferreiro no solo es una de las voces más reconocibles de la música española. Seguramente, también sea una de las mejores. Por eso, su regreso a Gijón se puede entender como todo un acontecimiento para los aficionados a la música indie. Y es que el gallego, autor de la icónica "Turnedo", ha anunciado nuevas fechas para su gira.
Ferreiro ha anunciado las diez primeras fechas de su nueva gira “Hoy x Ayer”. Se trata de recorrido musical que conmemora sus 35 años de carrera repasando las canciones más emblemáticas de su trayectoria, desde Los Piratas hasta la actualidad, explican los organizadores del concierto.
El tour pasará por Bilbao, A Coruña, Barcelona, Gijón, Murcia, Sevilla, Valencia, Salamanca, Zaragoza y Madrid. Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 2 de octubre a las 12:00h en su página web.
El concierto en Gijón
El concierto de Iván Ferreiro en Gijón será el 23 de mayo en el Gijón Arena. Una ubicación que se estrenó el año pasado en la plaza de toros de El Bibio y que esta temporada regresa como un nuevo puntal para organizar todo tipo de actos y eventos.
