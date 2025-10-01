Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Iván Ferreiro tomará el Gijón Arena: estas son las fechas del próximo concierto del autor de "Turnedo"

El gallego llegará de nuevo a la ciudad en un concierto en el que repasará sus grandes éxitos

Un concierto de Iván Ferreiro en el teatro de La Laboral

Un concierto de Iván Ferreiro en el teatro de La Laboral / Ángel González

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Iván Ferreiro no solo es una de las voces más reconocibles de la música española. Seguramente, también sea una de las mejores. Por eso, su regreso a Gijón se puede entender como todo un acontecimiento para los aficionados a la música indie. Y es que el gallego, autor de la icónica "Turnedo", ha anunciado nuevas fechas para su gira.

Ferreiro ha anunciado las diez primeras fechas de su nueva gira “Hoy x Ayer”. Se trata de recorrido musical que conmemora sus 35 años de carrera repasando las canciones más emblemáticas de su trayectoria, desde Los Piratas hasta la actualidad, explican los organizadores del concierto.

El tour pasará por Bilbao, A Coruña, Barcelona, Gijón, Murcia, Sevilla, Valencia, Salamanca, Zaragoza y Madrid. Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 2 de octubre a las 12:00h en su página web.

El concierto en Gijón

El concierto de Iván Ferreiro en Gijón será el 23 de mayo en el Gijón Arena. Una ubicación que se estrenó el año pasado en la plaza de toros de El Bibio y que esta temporada regresa como un nuevo puntal para organizar todo tipo de actos y eventos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
  2. Gran profesional y compañera': así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje
  3. Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
  4. “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
  5. Hablan el armador y el capitán del barco amotinado de Gijón: 'Estuvieron a punto de tirarme por la borda
  6. El Martillo de Capua, icono de Gijón, vivienda de una cigarrera y escenario de esta película de Garci
  7. La emotiva despedida en Gijón a Lucía Pérez, fallecida al desplomarse el portón de su vivienda: 'Nos hacía sentir fuertes y seguras
  8. Danza del vientre, fútbol y viajes en furgoneta: las pasiones de Lucía Pérez, la gijonesa que murió tras caerle encima el portón de casa

La programación regresa al teatro Jovellanos tras finalizar la primera fase de sus obras: esta es la función que estrena la temporada

La programación regresa al teatro Jovellanos tras finalizar la primera fase de sus obras: esta es la función que estrena la temporada

Con ponchos y gorros andinos... la historia de los estudiantes peruanos que nunca han estado en Europa y llegan a Gijón

Con ponchos y gorros andinos... la historia de los estudiantes peruanos que nunca han estado en Europa y llegan a Gijón

Iván Ferreiro tomará el Gijón Arena: estas son las fechas del próximo concierto del autor de "Turnedo"

Iván Ferreiro tomará el Gijón Arena: estas son las fechas del próximo concierto del autor de "Turnedo"

El PP abre la puerta a que Gijón entre en la gestión de la Universidad Laboral: "Es un gran proyecto de ciudad"

El PP abre la puerta a que Gijón entre en la gestión de la Universidad Laboral: "Es un gran proyecto de ciudad"

Los sondeos en el paseo del Muro de San Lorenzo para soterrar el tráfico ya tienen fecha: falta poco

Los sondeos en el paseo del Muro de San Lorenzo para soterrar el tráfico ya tienen fecha: falta poco

La reforma del patio central del centro municipal de El Coto está más cerca (y llega con novedades)

La reforma del patio central del centro municipal de El Coto está más cerca (y llega con novedades)

Talleres y visitas guiadas en la nueva edición del "Ochobre lliterariu"

La programación del Festival de Cine de Gijón tendrá un marcado protagonismo del cine español y asturiano: todos los títulos clave de esta edición del FICX

La programación del Festival de Cine de Gijón tendrá un marcado protagonismo del cine español y asturiano: todos los títulos clave de esta edición del FICX
Tracking Pixel Contents