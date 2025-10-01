Gijón multa a un inmigrante por alimentar palomas: una elevada sanción y preocupación por si puede afectar a su regularización

Llegó del norte de África para buscarse una vida mejor. Es un inmigrante en situación irregular en Gijón, que por su situación está entre los usuarios de la Cocina Económica de Gijón. La autoridad le ha sancionado ahora por incumplir las leyes: recibió una multa de 300 euros por darle de comer a las palomas.

Agentes de la Policía Local de Gijón le impusieron la sanción el pasado 6 de agosto por estar alimentando a estas aves en la vía pública, concretamente en el Parque de Laviada, en la calle Carlos Marx. La carta de pago de la multa le fue notificada a finales de septiembre, generando intranquilidad al temer que pudiera influir negativamente en su intento de regularizar su situación en España.

La multa se basó en la Ordenanza municipal reguladora de la protección y tenencia de animales de compañía, aprobada en 2011, que en su artículo quinto prohíbe el suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, categoría en la que se incluyen las palomas comunes.

El Ayuntamiento de Gijón incoó el expediente sancionador el pasado 15 de septiembre. Aunque algunos de quienes lo conocen le recordaron que una infracción leve, como esta, sancionada con 300 euros, no debería influir en su regularización administrativa.

El artículo señala expresamente que, “por razones de salud pública y protección del medio ambiente urbano, se prohíbe el suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, salvo en el caso de colonias de gatos”.