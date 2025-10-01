Los perros de Gijón vuelven a disfrutar de paseo y juego por San Lorenzo: "Lo estaban esperando"

"¡Guau, guau guau! Grrr, ¡guau!". O, algo como "¡Por fin podemos volver a la playa a jugar con nuestros amigos!", según arrojaría un imaginario traductor perro-castellano, es lo que se desprende de las carreras, baños, juegos, paseos y socialización de los canes en el arenal de San Lorenzo, que desde este 1 de octubre vuelve a estar a su disposición y disfrute, entre las escaleras 2 y 8, una vez concluida la temporada de baños y la restricción vigente desde el 1 de mayo.

Ya en términos más reales, sus tutores manifestaron una alegría por partida doble, la propia y la de sus mascotas, por la reapertura del arenal. "Lo sabían y lo estaban esperándolo", fue su impresión general frente a una estampa de cientos de animales, unos libres, otros con correa, que corrían, chapoteaban o socializaban entre ellos mientras sus dueños charlaban o inmortalizaban el momento con sus teléfonos móviles.

Uno de los primeros en dejar sus huellas en la arena fue Nordés, diminutivo de "Nordeste": un bulldog de año y medio que paseaba con Kike Costales. “Es muy suyo y muy personal, camina cuando quiere y a su ritmo”, contaba su acompañante. Aunque el perro es de su hermana, Kike lo baja estos días a la playa aprovechando que pasa el otoño en Gijón. “Vivo en Lanzarote, pero soy de aquí de toda la vida. Incluso trabajé de socorrista en los 80”, explicaba mientras Nordés caminaba tranquilo, ajeno al bullicio, aunque de vez en cuando se dejaba engatusar por los corrillos de compañeros de cuatro patas.

El ambiente calmado del bulldog cambió radicalmente con la llegada de Ela y Luca, una golden retriever y una bodeguera, dos habituales de San Lorenzo cuyo entusiasmo quedó claro nada más pisar la arena. “Venimos casi todos los días, sobre todo los fines de semana.

Teníamos ya muchísimas ganas; siempre que pasábamos por el muro mirábamos hacia abajo deseando poder entrar”, confesaban Daniel Pinilla y María Jesús Ortiz, sus dueños. La bandera amarilla -aunque obviamente no conoce su significado- no fue un obstáculo para que Ela se lanzase a meterse al agua, dispuesta a darse un buen chapuzón. También a perseguir su pelota, su juguete favorito. “Cuando hay pelota, no hay nada más para ella”, bromeaba Daniel, mientras Luca prefería olfatear y pasear, algo que no pudo hacer desde el pasado mayo.

Para Reina, una mestiza de border collie con apenas un año y un mes, San Lorenzo fue todo un acontecimiento. Al menos así lo transmitió Karina Llabrés, argentina que lleva 14 años en Gijón. “Esto es la felicidad absoluta, ella lo estaba esperando. Pasábamos por el Muro todos los días y ella se quedaba mirando hacia la playa como preguntando cuándo podría bajar”, relataba.

“Es un disfrute increíble verla, para ella y también para mí. Aquí podemos tomar el sol, compartir momentos y disfrutar todos juntos”, añadía Karina, fuerte defensora de la accesibilidad de los perros al arenal: considera que se comportan "mejor" que muchas personas -"no tiran basura ni colillas"- y son más limpios. "Solo necesitan un dueño responsable”, concretó.

Los chiquitines, unos valientes y otros más tímidos, no dudaron en bajar por la Escalerona. Más bien entre los últimos estuvo la pequeña Gala, un caniche toy de un año, que vivió su primera visita a la playa de San Lorenzo. Llegó de la mano de Kassandra López y su madre, Blanca López, que son de Gijón, aunque viven en Madrid y han pasado aquí el periodo estival.

“Es el primer perro que tengo. Mi madre tuvo schnauzer gigantes, pero Gala es mi primera experiencia”, explicaba Kassandra. La perrita era alegre y curiosa, aunque con reservas con otros perros y con el agua. “No le gusta mucho bañarse. Una vez se tiró en un sitio donde pensaba que no había agua y desde entonces se lo piensa mucho”, comentaba su dueña. Ambas coincidían en el mismo deseo que otros tutores: “Ojalá estuviera abierta la playa todo el año, también en verano, y no solo esta, también Poniente y El Arbeyal”.

El estreno en San Lorenzo también lo fue para Freya, una husky cruzada con podenco de diez años, y Artemis, un galgo de cuatro, que llegaron con Raúl García y Sara Navalón. “Nos mudamos hace un mes desde Valencia, y esta es la primera vez que venimos. Es increíble, un paraíso que les cambia la vida”, aseguraban.

En Valencia la playa de la Malvarrosa no permite perros y los espacios son muy limitados y “hay que llevarlos siempre atados y no es lo mismo”. En Gijón habían probado ya con el Rinconín, “pero es muy pequeño y con piedras”. La diferencia en San Lorenzo les sorprendió: espacio, arena y libertad.