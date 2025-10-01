Pillan a un hombre robando ropa en un local del centro de Gijón
La Policía Local se llevó al presunto ladrón después de que fuera identificado por el personal de la tienda
C. T.
A plena luz del día y en una de las horas de más movimiento en el centro de Gijón. Un hombre fue pillado por la tarde hurtando ropa en una de las tiendas de la calle Corrida. No consiguió llevarse nada, ya que la rápida identificación y posterior traslado a comisaría le frustró los planes.
Hasta el lugar se trasladaron dos patrullas de la Policía Local con tres miembros que interceptaron al ladrón en el lugar. Tras hablar con él, se lo llevaron en uno de los coches para identificarlo en comisaría. La conocida tienda, contaba con personal de seguridad y que fueron los que descubrieron, en un primer momento, las intenciones del hombre.
El suceso provocó cierto revuelo en la zona, donde varios transeúntes observaban la llamativa escena en una de las calles más concurridas de la ciudad.
