El PP abre la puerta a que Gijón entre en la gestión de la Universidad Laboral: "Es un gran proyecto de ciudad"

"Un gran proyecto de ciudad compartido entre el Principado y el Ayuntamiento". Así es como ve el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, la Universidad Laboral. Así, el líder local de los populares defendió esta mañana el compromiso de su partido con el histórico edificio gijonés, adelantó el trabajo en una proposición no de ley en el parlamento asturiano para impulsar su candidatura a ser designada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y abrió la puerta a que el Ayuntamiento de Gijón –donde el PP gobierna en coalición con Foro– se incorpore a la gestión del complejo social, educativo, empresarial y cultural de la Laboral que ahora controla el Principado en exclusiva desde Recrea.

Evitó Ruiz entrar al detalle de ese modelo de proyecto compartido. "Estamos trabajando en una serie de aspectos organizativos para la Laboral que presentaremos a su debido tiempo. Esto tiene la suficiente entidad como para no lanzar apresuradamente modelos de gestión sobre algo que estoy seguro que será en su día Patrimonio de la Humanidad", explicó Ruiz que visitó la Laboral junto a José Luis Costillas, diputado regional y portavoz del PP en la comisión de Cultura del parlamento asturiano.

Iglesia cerrada hace años

Fue Costillas quien ejemplificó la mala gestión que de la Laboral está realizando Recrea con "una iglesia cerrada al público desde 2020 por las obras de la cùpula y que sigue cerrada aunque las obras terminaran hace un año". Costillas afeó la falta de personal y de recursos para hacerse cargo del mantenimiento del edificio y denunció "el caos en que está todo el edificio".

Ruiz achacó al PSOE una "gestión sin rumbo fijo y deficiente" sobre la Laboral y la falta de unos "usos definidos". Y frente a ello defendió el compromiso del PP. Por un lado, a su declaración como Patrimonio de la Humanidad apoyándola con acciones desde el Ayuntamiento comprometidas por la Vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, y con una proposición no de ley a nivel autonómico. Y, por otro, con esa apuesta por el espacio como "un gran proyecto de ciudad que por su volumen y su proyección, no sólo regional sino nacional e internacional ,debe ser un proyecto de ciudad compartido entre el Principado y el Ayuntamiento de Gijón".