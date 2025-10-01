La primera escala en Gijón de la nueva línea de Wec Lines, el día 9

La nueva línea de contenedores entre El Musel y el norte de Europa, que ha puesto en marcha este mes la naviera Wec Lines, dará servicio a empresas de Asturias y de Castilla y León, facilitando sus exportaciones por los reducidos tiempos de tránsito en especial hasta las Islas Británicas y al puerto belga de Amberes, uno de los principales puertos de Europa con conexiones con líneas transoceánicas. La primera escala en El Musel de esta nueva línea de contenedores se producirá el próximo 9 de octubre, día que zarpará de El Musel el buque "Wec Van Ruysdael", uno de los dos que cubrirán la línea junto con el "Tina".

La nueva línea tendrá frecuencia semanal. Los contenedores que se carguen en Gijón tardarán cuatro días en llegar a Dublín (Irlanda), seis a Liverpool (Inglaterra) desde donde habrá un servicio ferroviario hacia Escocia y ocho en llegar al puerto hub de Amberes. La línea también toca los puertos franceses de Le Havre y Montoir de Bretagne (Nantes-Saint Nazaire) y el español de Bilbao.