La primera escala en Gijón de la nueva línea de Wec Lines, el día 9
La nueva línea de contenedores entre El Musel y el norte de Europa, que ha puesto en marcha este mes la naviera Wec Lines, dará servicio a empresas de Asturias y de Castilla y León, facilitando sus exportaciones por los reducidos tiempos de tránsito en especial hasta las Islas Británicas y al puerto belga de Amberes, uno de los principales puertos de Europa con conexiones con líneas transoceánicas. La primera escala en El Musel de esta nueva línea de contenedores se producirá el próximo 9 de octubre, día que zarpará de El Musel el buque "Wec Van Ruysdael", uno de los dos que cubrirán la línea junto con el "Tina".
La nueva línea tendrá frecuencia semanal. Los contenedores que se carguen en Gijón tardarán cuatro días en llegar a Dublín (Irlanda), seis a Liverpool (Inglaterra) desde donde habrá un servicio ferroviario hacia Escocia y ocho en llegar al puerto hub de Amberes. La línea también toca los puertos franceses de Le Havre y Montoir de Bretagne (Nantes-Saint Nazaire) y el español de Bilbao.
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
- Gran profesional y compañera': así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
- Hablan el armador y el capitán del barco amotinado de Gijón: 'Estuvieron a punto de tirarme por la borda
- El Martillo de Capua, icono de Gijón, vivienda de una cigarrera y escenario de esta película de Garci
- Les mejores fabes de Asturias' y un lugar que es 'un lujo para las vacas': esta es la opinión de los primeros asistentes a Agropec