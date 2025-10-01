La programación del FICX tendrá un marcado protagonismo del cine español y asturiano: todos los títulos clave de esta edición

El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) celebrará su 63.ª edición del 14 al 22 de noviembre con un marcado protagonismo del cine español y regional. Así se anunció en la presentación del evento, celebrada ayer en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, en Madrid. La cita contará con cinco largometrajes nacionales en la Competición Internacional Albar, sección de referencia, y presencia destacada en otras franjas como Retueyos, Esbilla y la Competición Internacional de Cortometrajes. Como novedad, la Noche del Corto Español será sección competitiva, con un programa de diez obras firmadas de mujeres cineastas.

En primer lugar, el festival –a cuya presentación asistieron Alejandro Díaz (director del FICX), Oliver Suárez y Fernando Losada (presidente y gerente, respectivamente, de Divertia Gijón) y Begoña López (directora general de Agricultura Principado)– incluirá en Albar "Emergency Exit", de Lluís Miñarro, presencia ya adelantada. La quinta de películas españolas la formará con "A la cara", de Javier Marco, que se presentará en estreno mundial.

"Así llegó la noche", de Ángel Santos, protagonizada por Denís Gómez y Violeta Gil, será otra de las obras de estreno absoluto y trata el aislamiento y crisis existencial. "As liñas descontinuas", de Anxos Fazáns, aborda el inesperado encuentro entre una mujer madura y un joven. "Al oeste, en Zapata", ópera prima de David Beltrán i Marí, se proyectará en calidad de estreno en España tras obtener premios en Visions du Réel. La Noche del Corto Español reunirá diez trabajos dirigidos íntegramente por mujeres. Sus nombres son Irene Moray, Lur Olaizola, Maria Inês Gonçalves, Inés G. Aparicio, Maren Zubeldia, Silvina Guglielmotti, Sonia Bautista-Alarcón, Alicia Núñez Puerto, Arianna Giménez Beltrán, Águeda Sfer, Viridiana Moreno García, Eva Llorach y Rocío Vázquez.

Cartel del FICX. / MARCO RECUERO

El sabor regional del festival quedará patente con la pieza de cabecera de esta edición, obra del asturiano Samu Fuentes, con el lema "Que no se te escape", y el cartel oficial, diseñado por el gijonés Marco Recuero. A su vez, habrá un foco monográfico dedicado a Elena Duque, cineasta astur-venezolana de vanguardia, que presentará su última obra, "Portales", premiada en la Berlinale, además de una performance en 16 mm.

La competición Retueyos, dedicada a nuevas voces, acogerá el estreno mundial de "Plaza Mayor", del asturiano Marcos M. Merino, un retrato de la evolución de Gijón desde su pasado industrial y hasta su presente turístico. El film se une a las anunciadas "Magic Farm", de Amalia Ulman, y "Sorella di clausura", de la mano de Ivana Mladenovic, para la sección. En Esbilla destacan los estrenos de "Amílcar", de Miguel Eek, y "360 curvas", de Ariadna Silva y Alejandro Gándara. Para este último filme la sesión será doble y en el mismo pase se ofrecerá "Maldito niño", dirigido por la Violeta Pagán.

Respecto a la Competición Internacional de Cortometrajes, entre los estrenos mundiales figuran dos títulos que nacen en el Principado, como son "Tolos fueos el fueu", de Diego Flórez, y "El día que tal", de Pablo Casanueva. "The Other Woman", de María Herrera, y "Si el silencio fuera azul", del Máster en Documental Creativo de la UAB, serán la otra dupla inédita en girar en los proyectores. Stefan Ivanèiæ, con "Upon Sunrise"; "Baisanos", un documental de los hermanos chilenos Francisca y Andrés Khamis y Ferides, de la directora Alba Cros también figuran.

La sección juvenil Enfants Terribles incluirá "Ameba", de Siyou Tan; la animación "Olivia y el terremoto invisible", de Irene Iborra (primer largo en stop-motion dirigido por una mujer en España) y "Ruido", de Ingride Santos. Por último, en Pases Especiales se verán "La furia", de Gemma Blasco; "La tierra negra", de Alberto Morais; "Aro berria", de Irati Gorostidi; y "Ariel", de Lois Patiño. Además, se proyectará un montaje exclusivo de la tercera temporada de la serie "Atasco", de Rodrigo Sopeña.