La programación regresa al teatro Jovellanos tras finalizar la primera fase de sus obras: esta es la función que estrena la temporada

Un mes parado en el que "hemos echado de menos al público y las representaciones", confesaba Toño Criado, responsable de programación del teatro Jovellanos, que no ocultaba su alegría al retomar la actividad en el principal odeón de Gijón tras las obras que se han llevado a cabo. El regreso se produce quince días después de lo marcado por los trabajos de reforma de la climatización del edificio, la primera de las dos fases que se afrontarán este año.

El estreno de esta temporada correrá a cargo del premio Jovellanos 2025, entregado en marzo a la compañía "Espectáculos Adrián Conde" y su proyecto "Memoria de la Nisal". "Es la primera vez que vamos a representar una obra en el teatro Jovellanos, es una alegría y una responsabilidad muy grande", señalaba el propio Adrián Conde. No será la única novedad para el artista, que también debuta con una obra para público adulto y a los mandos de la dirección.

"Ha sido toda una montaña rusa emocional", explicaba Conde, que no podía más que agradecer a la otra mita de la dirección, que corre a cargo de Gemma de Luis. "Somos como un matrimonio, con nuestras crisis, pero que tenemos la misma visión escénica", añadía de Luis, que también interpreta un pequeño papel en una función cuyo texto pertenece a Ernesto Is, premio Asturias Joven de Textos Teatrales de 2023.

"Una historia atemporal"

"Memoria de la Nisal" es pura emoción. Así lo resumieron sus directores, mostrando ganas porque llegue el sábado (20.30 horas), día del estreno. "Es una historia atemporal. Va de los secretos que guardamos con el objetivo de proteger y cuando nos entra la duda de saber o que nos oculten esa verdad nos ayuda o no", detallaba Conde. Por su parte, Gemma de Luis abordaba el guión de Ernesto Is como "toda una partitura emocional".

"A partir de un texto de gran carga emotiva, se van a conjugar todos los elementos que entran en juego en escena, y lo más importante es que tienen que trabajar sobre la verdad", apuntaba la directora. En los próximos días comenzarán con los ensayos generales después de un mes encerrados en la sala de ensayos del Jovellanos. La función será representada por la propia Gemma de Luis, junto a Bea Canteli, Paula Mata y Cristina Lorenzo. Félix Garma ha sido el responsable de iluminación; Inés Argüelles, de vestuario y caracterización; Óscar Muñoz, de la escenografía y Fernando Blanco, de la música.

Un 3% más de público en el primer semestre

Oliver Suárez, presidente de Divertia, repasó algunos de los últimos datos del Jovellanos, además de hacer una pequeña valoración de las obras. A destacar, el incremento del 3% en los asistentes en el primer trimestre del 2025, respecto a las mismas fechas del año anterior. "Es un año en el que vamos consolidando, desde la época de pandemia, los crecimientos", aseguró Suárez.

También informó de que en 2024 por primera vez se superó las 100.000 entradas vendidas, alcanzando la cifra de 113.000, un 23 % más respecto al 2023. Sobre la inversión en la reforma de saneamiento, recordó que la segunda fase, que se llevará a cabo en diciembre, no afectará a la programación y alcanza los 725.000 euros. En ella se mejorará el servicio de taquilla, haciendo que los usuarios puedan acceder al interior del teatro para comprar entradas y no tengan que esperar a la intemperie.

También se realizarán actuaciones en los baños y camerinos así como en los accesos para las personas con movilidad reducida, que podrán acceder hasta la propia caja escénica del teatro. "Es la casa de todos los gijoneses y ya merecía unas obras de acondicionamiento en el año que se cumple el 30º aniversario de su reapertura", finalizó Suárez.