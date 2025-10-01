Con ponchos y gorros andinos... la historia de los estudiantes peruanos que nunca han estado en Europa y llegan a Gijón

Gijón y Perú, tan cerca y tan lejos. Once alumnos y dos profesores de la escuela andina Kusi Kawsay, ubicada en Písac, Cusco, se encuentran de intercambio en el colegio FEC Montedeva en un periplo, al que aún le quedan un par de semanas, que están aprovechando al máximo para empaparse de la ciudad y mostrar su cultura y tradiciones. "Es una experiencia muy bonita", coinciden los estudiantes, que no habían estado en Europa hasta este viaje, en el que jugó un papel fundamental el arquitecto Vicente Díez Faixat, que ha estado en varias ocasiones en la comunidad peruana de Taray. Eso ha cristalizado en este intercambio.

Ataviados con trajes tradicionales, los estudiantes y docentes visitaron este martes el Ayuntamiento. También se han bañado en la playa, han estado en las Termas Romanas de Campo Valdés, en Cimavilla y hasta han visto partidos del Sporting y del Círculo Gijón Baloncesto. "Está siendo una experiencia muy agradable y acogedora", apunta la maestra Paula Valeria, sorprendida por la magnitud del colegio FEC Montedeva comparado con Kusi Kawsay, cuyo nombre significa "Vivir feliz".

Los "invitados" viven con familias del colegio FEC Montedeva. "No hay ese cambio drástico de estar en casa a un lugar desconocido", añade Valeria. "Es hermoso, los niños y sus familias muestran mucho interés en nuestra cultura", sostiene Juan Abel Ojeda, maestro de música y canto. Clever Huatta, de 20 años y oriundo de la isla de Taquile, destaca: "Aquí hay más tranquilidad" y se muestra maravillado con el mar y la gastronomía local: "Hemos probado el cachopo". Ruth Pamela, de 13 años, confiesa: "Me emocioné demasiado cuando supe que veníamos a España; fue sorprendente".

Una experiencia enriquecederoda

La experiencia también es "muy enriquecedora" para el colegio FEC Montedeva, resalta su directora, Isabel Rodríguez: "Es una oportunidad que no se puede desaprovechar; los intercambios se suelen hacer con países de Europa, pero con países tan lejanos de culturas que nos pueden parecer extrañas". Illán Santurio destaca: "No pensé que Perú tuviera tantas y diversas culturas y lenguajes". En el hogar de la ucraniana Kira Ustymenko está estos días Onpash Monteagudo: "Le presenté a mis amigos y compartimos cómo es la vida de los jóvenes aquí y allí".

El arquitecto Díez Faixat subraya que los trámites "no fueron sencillos" y que "la financiación fue difícil", lograda con subvenciones privadas. Ahora queda la segunda parte del intercambio: que estudiantes del FEC Montedeva viajen a Cusco, Perú, para aprender sobre las tradiciones, métodos educativos y cultura de la zona.ijón y Perú.