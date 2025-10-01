Los sondeos en el Muro de San Lorenzo para soterrar el tráfico ya tienen fecha: falta poco
La campaña de trabajo de calle, con 37 puntos de actuación entre la avenida de Castilla y Eladio Carreño, se hará priorizando el descanso de los vecinos
R. V. / S. F. L
Ya hay fecha para que se inicien los sondeos en el Muro de San Lorenzo: el próximo día 20. Será entonces cuanto empiecen los trabajos a pie de calle dentro de los estudios técnicos contratados por el Ayuntamiento de Gijón para testar la viabilidad del soterramiento del tráfico en ese simbólico paseo marítimo de la ciudad. No hay que olvidar que Foro, el partido que lidera la Alcaldesa Carmen Moriyón, incluyó ese soterramiento dentro de su programa electoral. El pacto de gobierno firmado con el PP vinculó después la propuesta a la realización de informes de viabilidad que ya se sabía que se demorarían hasta octubre para no afectar a la época estival.
Y en eso se está tras la contratación, por algo más de 100.000 euros, del servicio de redacción tanto del estudio geotécnico como del estudio de viabilidad de ese soterramiento. El plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro meses y el ámbito de actuación de ambos estudios se centra en el tramo comprendido entre la avenida de Castilla y la calle Eladio Carreño. La ejecución de los sondeos que ahora se pondrá en marcha se va a realizar priorizando el descanso de los vecinos y minimizando las afecciones en la zona, según señalan desde el Ayuntamiento. De hecho, evitar causar más problemas de los necesarios en una zona con tanto tránsito de coches como de peatones fue la razón de demorar la campaña de sondeos a estas fechas separándola lo más posible de la época estival.
Una propuesta justificada
Tal y como se fija en el pliego de condiciones del contrato para garantizar que el estudio englobe toda la actuación y que la caracterización del suelo sea completa se han fijado 20 emplazamientos de sondeos a rotación y otros 17 para ensayos de penetración con penetrómetro dinámico. De estos sondeos y de los ensayos tanto de campo como de laboratorio saldrá la información con la que se realice el estudio geotécnico, base del estudio de viabilidad. Un trabajo que el Ayuntamiento espera tener a su disposición en febrero.
¿Y qué se le pide a los redactores de ese estudio? Pues que hagan una propuesta justificada de un trazado de vial soterrado con posibles alternativas y la opción de incluir un aparcamiento subterráneo. Se deberán fijar las dimensiones del nuevo vial, acotando la profundidad idónea, y las posibles afecciones al nivel freático e hidrología del ámbito; así como a las estructuras de las edificaciones colindantes. El documento debe incorporar soluciones técnicas de contención para la ejecución del soterramiento estableciendo tipología, profundidad y dimensiones, y teniendo en cuenta las cargas y empujes teóricos de soporte.
