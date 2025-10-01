Talleres y visitas guiadas en la nueva edición del "Ochobre lliterariu"

La nueva programación del "Entefueyes. Ochobre Lliterario", el ya clásico programa cultural en asturiano que dedica el mes de octubre a la promoción de la literatura, se reserva para este año siete jornadas de actividades variadas. La nueva edición, presentada ayer por los responsables del programa y de la Fundación Municipal de Cultura, arrancará oficialmente el día 6 con la representación de "Perendi", VII Premiu Nel Amaro de Teatru Profesional de este año, que saldrá a escena a las 18.30 horas en el centro municipal de El Llano.

El programa, después, se reactivará el día 13 con actividades durante todo el día y enmarcadas en la celebración del Mercado Ecológico. Habrá visitas teatralizadas con Xosefa Xovellanos como maestra de ceremonias y sesiones de cuentacuentos, entre otros. El día 14, además, la sala de conferencias del Antiguo Instituto acogerá a las 19.30 horas un espectáculo poético y musical con la participación de artistas como Sofía Castañón y Sara Friera, y el día 16, en el mismo edificio y a la misma hora, habrá un "concierto singular" a cargo de "La Bonturné". El resto de actividades, que pueden consultarse en la web, se cerrarán con el espectáculo "Nueche d’insomniu" en el Jovellanos.