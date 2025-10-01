Talleres y visitas guiadas en la nueva edición del "Ochobre lliterariu"
S. F. L.
La nueva programación del "Entefueyes. Ochobre Lliterario", el ya clásico programa cultural en asturiano que dedica el mes de octubre a la promoción de la literatura, se reserva para este año siete jornadas de actividades variadas. La nueva edición, presentada ayer por los responsables del programa y de la Fundación Municipal de Cultura, arrancará oficialmente el día 6 con la representación de "Perendi", VII Premiu Nel Amaro de Teatru Profesional de este año, que saldrá a escena a las 18.30 horas en el centro municipal de El Llano.
El programa, después, se reactivará el día 13 con actividades durante todo el día y enmarcadas en la celebración del Mercado Ecológico. Habrá visitas teatralizadas con Xosefa Xovellanos como maestra de ceremonias y sesiones de cuentacuentos, entre otros. El día 14, además, la sala de conferencias del Antiguo Instituto acogerá a las 19.30 horas un espectáculo poético y musical con la participación de artistas como Sofía Castañón y Sara Friera, y el día 16, en el mismo edificio y a la misma hora, habrá un "concierto singular" a cargo de "La Bonturné". El resto de actividades, que pueden consultarse en la web, se cerrarán con el espectáculo "Nueche d’insomniu" en el Jovellanos.
