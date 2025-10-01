El veredicto de los gijoneses sobre la nueva comisaría de la Policía de Gijón: "Es impresionante, la otra estaba desfasada"

Celestino García, vecino del Polígono, observaba ayer, absorto, el edificio de la nueva comisaría de la Policía Local de Gijón, ya operativa e inaugurada oficialmente el lunes por la festividad de San Miguel. "Es impresionante, monstruosa", afirmaba desde la plaza ajardinada ubicada junto a la Jefatura, cuya puesta a punto requirió una inversión total de 14 millones de euros. "La otra estaba desfasada", apuntó sobre la anterior sede del cuerpo, en la calle San José. Una visión compartida por los paseantes de la zona, que reivindicaron como "un avance" para la ciudad la recién estrenada, ahora ya también a nivel institucional, comisaría.

"Gijón se lo merece", señaló Teresa González, que compartía un paseo junto a su marido, Manuel Urueña, que ensalzó la "modernidad" de las instalaciones, algo que repercutirá, a su juicio, en que los agentes "trabajarán mejor". Durante la puesta de largo del equipamiento, tanto la Alcaldesa, Carmen Moriyón, como la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Nuria Bravo, hicieron hincapié precisamente en los mayores recursos de los que dispondrá la Policía Local en su nueva casa, aún pendiente, eso sí, de la creación del centro de control. "La sede está muy guapa", subrayó Manuel Urueña, que además encomió la inclusión de una galería de tiro para que los agentes practiquen.

Por la Jefatura se pasó ayer para realizar una gestión Luis González, residente en Oviedo pero trabajador en Gijón, que aplaudió las "mejores condiciones" en las que desempeñarán sus funciones los integrantes de la Policía Local, si bien remarcó que Asturias "es bastante segura en general". El matrimonio formado por Manuel Pérez y Carmen García también se dio una vuelta por el entorno, sin perder detalle de una infraestructura cuya inauguración siguieron con atención el lunes. Para García, el cambio de emplazamiento es una evolución positiva. "Allí, en San José, había mucho tráfico; esto es mejor para todos", resaltó.

"Está llamada a convertirse en referente del norte de España", aseveró Nuria Bravo sobre la nueva sede de la Policía Local. Una sensación secundada por Celestino García, que destacó la "importante inversión" para impulsar el proyecto, que, indicó, beneficiará "a todos los ciudadanos". García asimismo alabó el aspecto de la plaza que "custodia" la Comisaría. "Está impresionante; todo el mundo en el barrio lo dice", recalcó el vecino del Polígono, donde la nueva comisaría, situada a unos metros del Palacio de Justicia, convence a pie de calle.