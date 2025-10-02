La Arena manifiesta su "inquietud" por los inminentes sondeos del Muro

"Trasladamos nuestra inquietud". Así de contundente de mostraba ayer María José Cuervo, presidenta de la asociación vecinal de La Arena, tras una reunión con Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, en la que se abordó el inicio de los sondeos en el Muro de San Lorenzo, enmarcados en los estudios técnicos contratados por el Ayuntamiento para testar la viabilidad del soterramiento del tráfico. Labores a realizar, señalaron desde el Consistorio, priorizando el descanso de los vecinos. "Confiamos en que sea así", manifestó Cuervo, que remarcó que el sentir general en la zona es de rechazo a ese posible soterramiento. "No hay un tráfico tan exagerado; la mayoría del barrio no quiere el soterramiento", subrayó.

Los trabajos a pie de calle, cuyo plazo de ejecución es de cuatro meses, se centran en el tramo entre la avenida de Castilla y la calle Eladio Carreño, con 37 puntos de actuación. Hay emplazamientos de sondeos a rotación y otros para ensayos de penetración. "Hoy en día la ingeniería está muy avanzada, pero ese estudio no nos da mucha fiabilidad", indicó María José Cuervo, que puso sobre la mesa la posibilidad de una plataforma única en el Muro. De los sondeos y de los ensayos de campo y de laboratorio saldrá la información con la que se realice el estudio geotécnico, base del estudio de viabilidad, trabajo que el gobierno local espera tener en febrero.

Los vecinos aprovecharon la oportunidad para alertar a Gilberto Villoria sobre unos "problemas en el suelo" de la sala polivalente en el local social, ubicado en la avenida de Rufo García Rendueles. Por otra parte, María José Cuervo celebró el resultado de la reforma de la plaza del Continental, rebautizada ya con el nombre del fallecido periodista José Antonio Rodríguez Canal.