El condenado por el crimen de la inmobiliaria recurre al TSJA

C. T.

Gijón

La defensa de Felipe de Arriba ha vuelto a recurrir al Tribunal Superior de Justicia (TSJA) reclamando que se le considere la atenuante de confesión como muy cualificada tras afirmar, de forma voluntaria que había asesinado a Francisco Tobajas. Por este crimen le condenaron en primera instancia a 17 años de prisión a los que se le incluye, en caso de que los cumpla, cinco años más de libertad condicionada que su defensa ha vuelto a solicitar su eliminación. En el caso de la acusación, se ha reclamado a los magistrados del TSJA que la sentencia se eleve hasta los 20 años, eliminando las atenuantes y un aumento de la indemnización de 850.000 euros, frente a los 253.750 euros que habían impuesto en la Audiencia Provincial. ◼

Iniciativas para el próximo Pleno: el PSOE pide la tasa turística y Vox que se repruebe a la edil de Cultura por la llingua

Las cuentas de Gijón para 2026: las ordenanzas fiscales afrontan 23 enmiendas para su ajuste final

Moriyón, en Málaga para un foro sobre innovación con otros alcaldes

Nueva protesta en Gijón por Palestina

La nueva comisaría local acogerá visitas guiadas para los vecinos
