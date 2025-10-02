El condenado por el crimen de la inmobiliaria recurre al TSJA
C. T.
Gijón
La defensa de Felipe de Arriba ha vuelto a recurrir al Tribunal Superior de Justicia (TSJA) reclamando que se le considere la atenuante de confesión como muy cualificada tras afirmar, de forma voluntaria que había asesinado a Francisco Tobajas. Por este crimen le condenaron en primera instancia a 17 años de prisión a los que se le incluye, en caso de que los cumpla, cinco años más de libertad condicionada que su defensa ha vuelto a solicitar su eliminación. En el caso de la acusación, se ha reclamado a los magistrados del TSJA que la sentencia se eleve hasta los 20 años, eliminando las atenuantes y un aumento de la indemnización de 850.000 euros, frente a los 253.750 euros que habían impuesto en la Audiencia Provincial. ◼
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Gran profesional y compañera': así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
- Hablan el armador y el capitán del barco amotinado de Gijón: 'Estuvieron a punto de tirarme por la borda
- El Martillo de Capua, icono de Gijón, vivienda de una cigarrera y escenario de esta película de Garci
- La emotiva despedida en Gijón a Lucía Pérez, fallecida al desplomarse el portón de su vivienda: 'Nos hacía sentir fuertes y seguras
- Danza del vientre, fútbol y viajes en furgoneta: las pasiones de Lucía Pérez, la gijonesa que murió tras caerle encima el portón de casa