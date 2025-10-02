El condenado por el crimen de la inmobiliaria recurre al TSJA

La defensa de Felipe de Arriba ha vuelto a recurrir al Tribunal Superior de Justicia (TSJA) reclamando que se le considere la atenuante de confesión como muy cualificada tras afirmar, de forma voluntaria que había asesinado a Francisco Tobajas. Por este crimen le condenaron en primera instancia a 17 años de prisión a los que se le incluye, en caso de que los cumpla, cinco años más de libertad condicionada que su defensa ha vuelto a solicitar su eliminación. En el caso de la acusación, se ha reclamado a los magistrados del TSJA que la sentencia se eleve hasta los 20 años, eliminando las atenuantes y un aumento de la indemnización de 850.000 euros, frente a los 253.750 euros que habían impuesto en la Audiencia Provincial. ◼