El crimen de la calle Contracay se aleja de ser juzgado como violencia de género

Nuevos detalles sobre la instrucción del crimen de la calle Contracay. Fuentes cercanas a la investigación por el asesinato de la gijonesa Susana Sierra apuntan a LA NUEVA ESPAÑA que el caso seguirá en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón y que no pasará al de Violencia sobre la Mujer. Eso quiere decir que, al menos por ahora, los investigadores no han podido constar que, como se apuntaba en un inicio, entre Susana Sierra, la víctima, y Jesús "El Vasco", el único detenido por este asunto, existiera una relación sentimental. Este punto es importante, porque, si se tratara de un caso de violencia de género, las posibilidades de tener una condena menor se esfumarían al ser posible aplicarle el agravante de género.

Al menos por ahora, explican estas fuentes, el caso sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón. Y no hay previsión de que la cosa vaya a cambiar, pese a que inicialmente se especuló con que fuera tratado como un caso de violencia de género. De hecho, la portavoz del Gobierno, la socialista Adriana Lastra, defendió que se hiciese así. Esto supondría que, en el supuesto de que finalmente se abra juicio oral contra Jesús "El Vasco", las acusaciones, ni la particular ni tampoco la de la Fiscalía, podrían poner encima de la mesa el agravante de género.

Esta circunstancia se aplica en los casos en los que queda acreditado que entre el autor del delito y la víctima existía una relación de pareja. Ya sea porque estuvieran casados, fueran pareja de hecho o se pueda acreditar que entre ambos había una relación sentimental aunque no conste en ningún papel. Así las cosas, en la hipótesis de que "El Vasco" fuera acusado de un delito de homicidio –es muy pronto para saberlo– ninguna de las partes podrían pedir para él una condena en su mitad superior.

En el caso de enfrentarse a un juicio por homicidio, las penas van desde los diez hasta los quince años. Si se aplica el agravante de género, se enfrentaría a entre doce años y medio y quince. Queda, eso sí, muchas semanas por delante hasta saber qué tipo de acusación se articulará sobre el que, por ahora, es el único investigado por la muerte de Susana Sierra. Un investigado que, eso sí, no ha reconocido en ningún momento ser autor de su muerte como todo parece indicar. Tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, declaró recientemente que él no mató a la mujer, sino que esta se suicidó y que únicamente se limitó a ocultar su cuerpo.