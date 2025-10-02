Las cuentas de Gijón para 2026: las ordenanzas fiscales afrontan 23 enmiendas para su ajuste final
Regular la cesión de espacios del Botánico para actividades lucrativas y eliminar la tarifa de la Copa de la Reina de hockey, entre las peticiones
Lo mínimo de los cambios que el gobierno de Foro y PP han introducido en las ordenanzas fiscales de 2026 –marcadas por la congelación general de impuestos, tasas y precios públicos– hace que pocas sean las opciones que tiene la oposición de sacar adelante cambios reseñables a través de sus enmiendas, si es que son aprobadas.
A votación en la comisión de Hacienda llegan esta mañana las 23 enmiendas presentadas por PSOE, Vox, IU y Podemos vinculadas a los cambios en las condiciones del recibo del agua, los precios del Botánico y el Patronato Deportivo y la reordenación del servicio de la grúa. Los tres partidos de la izquierda han coincidido en plantear la eliminación del precio para los partidos de la Copa de la Reina de hockey fijado por el Patronato y en modificar las condiciones de la cesión de espacios en el Jardín Botánico para eliminar usos lucrativas y actividades ajenas a los fines de la instalación.
Las enmiendas aprobadas se incorporarán al documento final que llegue el Pleno, previsto en principio para el próximo día 15. No solo se votarán enmiendas en la comisión de hoy. También buscan un informe favorable camino del Pleno las tarifas del servicio de cementerios municipales para el año que viene y dos propuestas del gobierno de modificación del actual presupuesto: una de 1,8 millones que afecta a las cuentas directas del Ayuntamiento y otra de 190.000 euros del presupuesto del Patronato.
Una comisión entre dos presupuestos
- Modificación de las ordenanzas reguladoras de tributos y precios públicos. Votación de enmiendas: 5 del PSOE, 5 de Vox , 5 de Podemos y 4 de IU.
- Modificación de la ordenanza de la prestación del servicio municipal de agua y alcantarillado. Votación de enmiendas: 1 del PSOE, 1 de Podemos y 2 de IU.
- Tarifas de 2026 para los cementerios municipales que gestiona Cegisa.
- Expediente 14 de modificación del presupuesto de 2025 del Ayuntamiento: 1,8 millones que van a Divertia, el Patronato Deportivo y el fondo de capital riesgo Gijón Invierte II.
- Expediente 5 de modificación del presupuesto de 2025 del Patronato: 190.000 euros para obras en la piscina de Moreda
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Gran profesional y compañera': así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
- Hablan el armador y el capitán del barco amotinado de Gijón: 'Estuvieron a punto de tirarme por la borda
- El Martillo de Capua, icono de Gijón, vivienda de una cigarrera y escenario de esta película de Garci
- La emotiva despedida en Gijón a Lucía Pérez, fallecida al desplomarse el portón de su vivienda: 'Nos hacía sentir fuertes y seguras
- Danza del vientre, fútbol y viajes en furgoneta: las pasiones de Lucía Pérez, la gijonesa que murió tras caerle encima el portón de casa