Las cuentas de Gijón para 2026: las ordenanzas fiscales afrontan 23 enmiendas para su ajuste final

Lo mínimo de los cambios que el gobierno de Foro y PP han introducido en las ordenanzas fiscales de 2026 –marcadas por la congelación general de impuestos, tasas y precios públicos– hace que pocas sean las opciones que tiene la oposición de sacar adelante cambios reseñables a través de sus enmiendas, si es que son aprobadas.

A votación en la comisión de Hacienda llegan esta mañana las 23 enmiendas presentadas por PSOE, Vox, IU y Podemos vinculadas a los cambios en las condiciones del recibo del agua, los precios del Botánico y el Patronato Deportivo y la reordenación del servicio de la grúa. Los tres partidos de la izquierda han coincidido en plantear la eliminación del precio para los partidos de la Copa de la Reina de hockey fijado por el Patronato y en modificar las condiciones de la cesión de espacios en el Jardín Botánico para eliminar usos lucrativas y actividades ajenas a los fines de la instalación.

Las enmiendas aprobadas se incorporarán al documento final que llegue el Pleno, previsto en principio para el próximo día 15. No solo se votarán enmiendas en la comisión de hoy. También buscan un informe favorable camino del Pleno las tarifas del servicio de cementerios municipales para el año que viene y dos propuestas del gobierno de modificación del actual presupuesto: una de 1,8 millones que afecta a las cuentas directas del Ayuntamiento y otra de 190.000 euros del presupuesto del Patronato.