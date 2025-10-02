Un fallo judicial blinda los precios de la promoción residencial del Rinconín

El lío judicial entre los compradores que habían cerrado un contrato de reserva para hacerse con uno de los pisos de la promoción residencial del Rinconín suma un nuevo capítulo y, esta vez, con la que parece ser la sentencia que de manera más contundente avala la postura de los futuros residentes. El Juzgado de primera instancia número 1 de Gijón acaba de dar la razón a un comprador que firmó un documento de reserva para una de estas viviendas en 2020 y que se negó después a firmar un incremento del precio acordado de venta, requisito que la promotora le imponía ante un supuesto encarecimiento de costes de construcción.

Señala el juez que "el contrato de reserva se celebró antes del inicio de la construcción" y que el demandado, que es Sarasúa Investments (Grupo Avintia), "podía haber esperado a la final de la construcción a celebrarlo", por lo que debe ahora asumir "el riesgo o ventura" de cómo hayan evolucionado los precios del sector desde entonces. La demandada alegaba que ese contrato de reserva tenía un plazo de duración ya vencido, pero el juez tampoco estima este argumento porque, dice, está acreditado que ambas partes mantuvieron en todo momento contacto, considerándose así que esa relación de comprador-vendedor se mantuvo siempre vigente. Por lo tanto, el contrato de reserva sigue siendo válido y el precio de venta pactado en ese documento no puede modificarse ahora. La promotora puede recurrir. El demandante está siendo representado por el abogado extremeño Fernando Cumbres.

Sí reconoce el juez que Avintia ha sufrido complicaciones con un proyecto de urbanización afectado por la pandemia, la inflación y el conocido caso de un inquilino que se niega abandonar su vivienda, después. Pero señala el juez que esas complicaciones, "sobrevenidas", no deben recaer sobre los compradores que en su día reservaron sus viviendas.