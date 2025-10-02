Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La FAV urge la aprobación del nuevo Reglamento de Participación

s. g.

Gijón

La Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV) ha remitido un escrito a la Alcaldesa, Carmen Moriyón, en el que reclama "que el proceso de elaboración y aprobación del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana avance de forma decidida y sin más dilaciones". "Es esencial, ya en la mitad del mandato de esta corporación, que se culminen los compromisos adquiridos por la Alcaldesa garantizando que la voz de los vecinos y las asociaciones siga siendo parte activa en el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas de nuestro Ayuntamiento", resalta la entidad en la carta.

El colectivo urge "que se priorice la finalización del trámite y la puesta en marcha del nuevo reglamento para que Gijón sea ciudad referente en transparencia y participación efectiva" y muestra su "preocupación" por "la ralentización y el riesgo de paralización del proceso dado que "hace meses el documento acordado está hibernado".

