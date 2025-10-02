La FAV urge la aprobación del nuevo Reglamento de Participación
s. g.
La Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV) ha remitido un escrito a la Alcaldesa, Carmen Moriyón, en el que reclama "que el proceso de elaboración y aprobación del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana avance de forma decidida y sin más dilaciones". "Es esencial, ya en la mitad del mandato de esta corporación, que se culminen los compromisos adquiridos por la Alcaldesa garantizando que la voz de los vecinos y las asociaciones siga siendo parte activa en el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas de nuestro Ayuntamiento", resalta la entidad en la carta.
El colectivo urge "que se priorice la finalización del trámite y la puesta en marcha del nuevo reglamento para que Gijón sea ciudad referente en transparencia y participación efectiva" y muestra su "preocupación" por "la ralentización y el riesgo de paralización del proceso dado que "hace meses el documento acordado está hibernado".
