El FICX calienta proyectores: estas son las 17 películas del festival destinadas a los más jóvenes

Los proyectores gijoneses calientan motores. La sección educativa del 63.º Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX), Enfants Terribles, presentó la programación completa de esta edición, que incluirá 17 largometrajes destinados al público infantil y juvenil, además de un amplio programa de talleres y encuentros con cineastas. La propuesta refuerza la misión pedagógica del certamen, que desde 1997 ha formado en lenguaje audiovisual a más de 250.000 escolares asturianos.

Uno de los aspectos más destacados de la nueva edición es la notable presencia femenina en la dirección: el 64 por ciento de los filmes están firmados por mujeres, lo que, según la organización, refleja la apuesta del festival por "derribar barreras de género en el séptimo arte" y siempre apostando por los estrenos.

Tres títulos de la Sección Oficial competirán también en Enfants Terribles: "Stereo Girls", de Caroline Deruas, que se estrenó en la Semana de la Crítica de Venecia; "Skiff", de Cecilia Verheyden, con producción de los hermanos Dardenne; y "Summer Beats", de Lise Akoka y Romane Gueret, vista en Cannes.

Así se detalló en el acto realizado en la Escuela de Comercio de Gijón, encabezada por el director del festival, Alejandro Díaz, y que contó con representación municipal (Oliver Suárez, presidente de Divertia y Jesús Martínez Salvador, 2.º teniente de Alcaldesa) y del Principado (Antón García, director general Acción Cultural y Política Llingüística); también se mostró el cartel de esta edición, obra del diseñador gijonés Marco Recuero, que adapta la identidad gráfica del FICX a un lenguaje juvenil con líneas simples y motivos marinos. Como guiño al cartel general, incorpora un globo y simboliza el "poder de la imaginación en la mente joven".

Del cine infantil al juvenil

El recorrido abarca desde la educación infantil hasta el bachillerato. Para los más pequeños destacan "La gran navidad de los animales", delicada animación francesa de seis cineastas (Camille Alméras, Ceylan Beyoglu, Natalia Chernysheva, Haruna Kishi, Caroline Attia Larivière y Olesya Shchukina); "The Lost Tiger", aventura australiana de Chantelle Murray; "Grow", comedia británica de John McPhall; y "Olivia y el terremoto invisible", de Irene Iborra, primer largometraje español en stop-motion dirigido por una mujer, premiado en Annecy.

La etapa de secundaria tendrá filmes como "Olmo", del mexicano Fernando Eimbcke; "Circusboy", de Julia Lemcke y Anna Koch; "Future Council", del australiano Damon Gameau; "If You Are Afraid You Put Your Heart Into Your Mouth and Smile", de la austríaca Marie Luise Lehner; y "Le Panache", de Jennifer Devoldère.

Para los jóvenes de 16 a 18 años se reservan las propuestas más arriesgadas: "Météors", del francés Hubert Charuel; "Stereo Girls", ya citada; "Christy", del irlandés Brendan Canty, premiada en Berlín; "L’Été de Jahia", de Olivier Meys; "Skiff", de Cecilia Verheyden; "Ameba", de Siyou Tan, con coproducción española; y "Ruido", de la directora Ingride Santos, ambientada en las batallas de freestyle de Barcelona.

Talleres y actividades

La experiencia de Enfants Terribles no se limita a las proyecciones. El festival ha preparado un amplio programa complementario de actividades que permitirá a los escolares acercarse al cine desde dentro. Entre las propuestas figura un taller de animación stop-motion, en el que los participantes podrán crear sus propios personajes y escenarios de papel para darles vida fotograma a fotograma.

También habrá un taller de interpretación, guiado por la actriz Ángela Tejedor, concebido como un juego en el que la voz, el cuerpo y la imaginación se convierten en herramientas expresivas al servicio de la creatividad. Por otro lado, la iniciativa Oficios del cine acercará a los más jóvenes las profesiones que hacen posible una película, desde la fotografía hasta el sonido o la iluminación, mostrando la amplitud de salidas laborales en la industria audiovisual.

La oferta se completa con el Cinefórum creativo, impartido por Maite y Carmen Centol, que servirá para prolongar el debate tras los visionados y fomentar la originalidad con ejercicios de creación audiovisual a partir de medios caseros. En total, el programa incluye once encuentros con cineastas, una oportunidad única para que los estudiantes dialoguen de manera directa con los autores de las obras vistas en pantalla.

Además, varias de las proyecciones contarán con doblaje y subtítulos en asturiano, lo que refuerza el compromiso del FICX con la diversidad lingüística y cultural.