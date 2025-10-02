Iniciativas para el próximo Pleno: el PSOE pide la tasa turística y Vox que se repruebe a la edil de Cultura por la llingua

La petición de que el Pleno repruebe la gestión de la edil de Cultura, la forista Montserrat López Moro, y el arranque de los estudios que permitan implantar en Gijón una tasa a los turistas son dos de las dieciséis iniciativas que los grupos municipales de la oposición han presentado de cara a su incorporación al orden del día de la sesión plenaria de este mes. La reprobación plenaria a López Moro –como máximo gesto político de censura a un edil que se puede plantear–la pide Vox desde el entendimiento de que la forista debe asumir la responsabilidad de las dos sentencias judiciales que han anulado el Plan de Normalización Llingüístico (2024-207) .

Fue Vox quien llevó el asunto a los tribunales consiguiendo un fallo a su favor en primer instancia en base a defectos de forma en la tramitación del Plan. El Pleno, a instancias del gobierno, aprobó recurrir esa sentencia. Un recurso que también perdió el Ayuntamiento. "Desde su concejalía se actuó con negligencia suficiente como para ignorar la sucesión de incumplimientos que propiciaron las dos sentencias condenatorias", le recuerda a la forista la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco.

Es el PSOE, y en concreto su concejala Marina Pineda, quien buscará una posición del Pleno sobre la implantación de la tasa turística. Pineda tienen claro que el turismo es una oportunidad económica para Gijón pero también un coste para los gijoneses en cuanto al desgaste de sus servicios públicos. Un coste al que los turistas deben contribuir.

"Una tasa de 1,5 euros por persona y noche, menos de un café, le supondrían al Ayuntamiento unos 3,3 millones de ingresos al año", ejemplificó Pineda partiendo de las condiciones que se acaban de estrenar en las localidades gallegas de La Coruña y Santiago de Compostela. "Y Galicia está gobernada por el PP", recordó la socialista como guiño al rechazo a que esa tasa sea municipal de la responsable de turismo del gobierno gijonés, la popular Ángela Pumariega. El PSOE aboga por la municipalidad de la tasa aunque para poder implantarla toca que antes el parlamento asturiano desarrolle la ley que le de cobertura.

El PSOE, primer partido de la oposición, también lleva al Pleno una proposición reivindicando la reorganización del área de juventud y ruegos sobre el centro de protección de animales y los usos del balneario de Rufo Rendueles.

Cambiar "Arte en la calle"

Vox, por su parte , propondrá también crear una línea de ayudas para la rehabilitación exterior de locales comerciales e incluye ruegos sobre el servicio de autobús en La Camocha y la integración de la nave de la Empresa Municipal de Aguas dentro de la estética del entorno de la playa del Arbeyal.

La promoción del sector audiovisual es iniciativa central de IU. Su portavoz, Javier Suárez Llana, también propone la creación de una objetoteca municipal. Olaya Suárez, portavoz de Podemos, firma una proposición para incorporar cambios al programa estival "Arte en la calle" y un listado de preguntas y ruegos que tienen que ver con la situación de la contaminación en la zona oeste, la adecuación de los terrenos del Solarón, las zonas turísticas, y la decoración de los escaparates de pequeños comercios por estudiantes de enseñanzas artísticas.

Abrir el camino de un debate ciudadano que derive en el diseño de un modelo de festejos es una propuesta compartida por IU y Podemos. n