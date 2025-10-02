IU reivindica una estrategia que impulse el sector audiovisual en Gijón
Javier Suárez Llana propone ayudas específicas, apoyo municipal y ampliar la programación del FICX para potenciar el cine como actividad económica
"En Xixón no solo se ve cine, también se hace cine y somos escenario de rodajes, pero todas estas actividades necesitan de una estrategia clara y coordinada para reforzar todas las potencialidades que tiene el sector". A partir de esa reflexión, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, lleva al Pleno de la semana que viene una iniciativa que pretende promover el desarrollo del sector audiovisual en la ciudad, entendiendo que lo audiovisual es cultura pero también actividad económica.
La iniciativa de IU se organiza en dos líneas. Una tiene que ver con la elaboración de esa estrategia, a desarrollar con la participación de agentes especializados y la colaboración de todos los ámbitos municipales implicados.
La estrategia se centraría en impulsar acciones de apoyo: desde ayudas específicas o premios a la creación a una reordenación municipal para evitar que se diseminen los interlocutores del sector.
Ahora mismo una de las quejas del sector es que sus acciones dependen, según los casos, de Divertia, de la Fundación de Cultura, del área de Patrimonio del Ayuntamiento o de la Empresa de Promoción Económica y Turística (PETSA). Esta última sería la idónea para IU de cara a liderar un proyecto que tiene un gran valor para la economía local.
El segundo punto de la iniciativa se centra en el Festival Internacional de Cine de Xixòn (FICX) planteando que su programación se extiende a todo el año y a todos los barrios a través de los ciclos FICX Plus y Enfant Terribles. Otro elemento importante en la propuesta de IU es que la estrategia de Gijón debe enmarcarse en el proyecto audiovisual que para toda Asturias tiene en marcha el Principado.
