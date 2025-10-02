Mari Luz Cristóbal y el Ché de Cabaños serán homenajeados el domingo en el Día de la Canción Asturiana

El Día de la Canción Asturiana, que va por su 35.ª edición, tiene este año su cita anual este domingo día 5 de octubre en el teatro Jovellanos de Gijón. Con entrada libre hasta completar aforo, por el escenario del coliseo gijonés pasarán algunas de las voces más laureadas en los últimos tiempos y otras de las veteranas con más larga trayectoria.

"Ye lo más florido del panorama", dicen desde la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana (AICA), entidad que preside José María Montes Presa, más conocido en el panorama artístico como Chema Fosagra. De ahí que animen a todo el público a disfrutar de la jornada.

Una cita a la que además se sumarán autoridades como el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, la consejera de Cultura Vanessa Gutiérrez o la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Pero la atención estará puesta sobre las tablas por donde pasarán Lorena Corripio y Marina Carbajosa González, las ganadoras en la categoría absoluta femenina y en la categoría moza respectivamente, de la primera edición del premio "Obdulia Álvarez 'La Busdonga'" de asturianada, convocado por la Consejería de Cultura. También se oirá cantar a Jerónimo Granda, a Vicente Díaz, al cántabro Álvaro Fernandez-Conde, y se volverá a ver sobre el escenario, del que ya está jubilado, a Ismael Tomás. El sonido de la gaita saldrá de los fuelles de Iván Rionda y Vicente Prado, "el Pravianu", y el arte del monólogo lo reivindicará Pin de la Cotolla. Julio César Baragaño y Fernando Valle Roso serán los presentadores del día.

Los homenajes

Además, como viene siendo habitual, el día se aprovechará para homenajear a alguno de los "grandes" de la canción asturiana. Un honor que este año ha recaído en "la gran dama" y un referente del colectivo como es Mari Luz Cristóbal, así como otro puntal como es José García González, "el Che de Cabaños".

Tras la música y los monólogos la jornada festiva se traslada al restaurante Marieva, donde tendrá lugar una comida de hermandad de los miembros y simpatizantes de ACAI, una asociación que cuenta con cerca de 180 socios repartidos por todo el territorio asturiano y el vecino territorio cántabro, "donde ahora mismo la canción asturiana tiene una gran pujanza", sostiene Montes Presa.