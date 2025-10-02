Miguel Tellado en Gijón: "Asturias no se merece un presidente que sea un mero secuaz de los desastres de Pedro Sánchez"

"Barbón traga con todo. Traga con la corrupción, traga con el cupo separatista, traga con todos ataques de este gobierno a la igualdad. Menudas tragaderas las del señor Barbón, y yo creo que Asturias no merece nada de todo esto". Esta es una de las líneas discursivas con las que esta tarde se despachó el secretario general del PP, Miguel Tellado, contra el presidente del Principado, Adrián Barbón, del que dijo que "Asturias no se merece un presidente que sea un mero secuaz de los desastres de Pedro Sánchez". Tellado hizo estas manifestaciones en Gijón, minutos antes de mantener un encuentro con los cargos públicos asturianos del PP.

Tras una sucesión de mandobles al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al hilo de las investigaciones judiciales contra su esposa, su hermano, el Fiscal General del Estado y los dos anteriores secretarios de organización del PSOE, unidas a críticas por la "parálisis política" que vincula a la no presentación en tiempo y forma de unos presupuestos generales del Estado y la carencia de un plan de inversiones, el dirigente estatal del PP preguntó con ironía "¿Habréis escuchado al presidente de Asturias, Adrián Barbón, desmarcarse de todo esto, claro?", para responderse a continuación: "Pues no, ni pío. No ha dicho nada. Tampoco se rebela contra el atraco del cupo separatista o de la quita de la deuda ni contra la falta de inversiones para Asturias, nada. Adrián Barbón se ha convertido en un disciplinado embajador del sanchismo en Asturias. No es el presidente del Principado de Asturias, es el delegado de Sánchez en Asturias. Y no hace nada que pueda molestar a su jefe, no vaya a ser. Porque sabe que quien lo ha intentado ha acabado mal, y por eso calla, y por eso esquiva cualquier pregunta sobre esta cuestión", opinó.

Álvaro Queipo

Momentos antes, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, después de repasar los casos judiciales en el entorno de Pedro Sánchez y aludir a la "quita catalana" que considera que romperá el sistema de financiación autonómica, también cargó contra el presidente del Principado al afirmar que "Pedro Sánchez es un verdadero peligro para Asturias que cuenta con la absoluta sumisión de Adrián Barbón".

Queipo consideró que en el debate del estado de la región Barbón no abordó los problemas de Asturias, con un resultado del debate para él "flojo y decepcionante, típico de quien sabe que ya es un presidente saliente".

El presidente del PP regional resaltó que "Asturias necesita un gobierno, no una filial sanchista que se dedica a engañar a los asturianos, mientras acata todo lo que marca Sánchez, tal y como están haciendo, por ejemplo, con el asunto del peaje del Huerna" a cuya supresión se opone el gobierno central, algo que no haría si se tratara de un peaje en Cataluña, en vez de en Asturias. "Mientras Barbón se esconde, Sánchez ningunea un poco más a los asturianos", añadió.

Por la izquierda, Tellado y Queipo, en la sede del PP de Gijón. / Marcos León

El líder del PP asturiano consideró que Barbón no ha utilizado la fuerza que le da la Alianza por las Infraestructuras "para negociar y forzar al de Pedro Sánchez", sino que después de más de un año "sin hacer nada, ahora sólo finge por la prensa y por la presión social, pero ya están buscando excusas para acatar lo que diga Sánchez" diciendo que no se podrá eliminar el peaje del Huerna si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado "y no se ponen ni colorados, si esto es así, ¿por qué no exigen a Sánchez que cumpla con su obligación constitucional y, al menos, los presente en el Congreso?"

Queipo apuntó que en los últimos tres años "según datos de la Intervención General del Estado", el gobierno central ha modificado más de 38.000 millones de euros de los vigentes presupuestos de 2023 sin control ni aval parlamentario, "y ahora nos dicen que al peaje del Huerna no se le puede poner solución porque Sánchez no tiene presupuestos que ni siquiera presenta", opinando que su eliminación sólo depende de "voluntad política" y acusando a Barbón de "defender a Sánchez por encima de Asturias".

Luego Miguel Tellado insistiría en ese mensaje, con otras palabras, al atribuir prioridades a Barbón: "primero Sánchez, luego el PSOE y en último lugar los asturianos, ese es el hilo de prioridades del señor Barbón, su filosofía a la hora de desempeñar su cargo".

Tellado se mostró satisfecho de que el PP de Asturias se esté preparando para arrebatarle al PSOE el gobierno en las próximas elecciones autonómicas, recordando que en 2023 se quedaron a sólo un escaño, vaticinando que en 2027 será el candidato del PP, Álvaro Queipo, quien acceda a la presidencia del Principado en base a «todas las encuestas, que confirman un gran avance electoral del Partido Popular en Asturias; el cambio llegará a Asturias como llegará al conjunto de España»

Además de las andanadas contra el gobierno central y el autonómico, el secretario general del PP también esbozó algunos de los planes que tiene su partido para el caso de que Alberto Núñez Feijoo alcance la presidencia del Gobierno. Entre otras cuestiones indicó que "armaremos un plan nacional de infraestructuras por comunidades autónomas y el presidente Feijoo lo presentará en cada una de ellas. Será una suerte de contrato con Asturias, explicando las infraestructuras que en esta comunidad hay que desarrollar para no ser más que nadie, pero dejar de ser menos que otros". Otra de las medidas será "revertir el abandono y el desprecio del gobierno actual no sólo al conjunto de la población, sino especialmente a la España rural".

En su intervención también aludió a la política en materia de inmigración que plantea el PP, a medio camino entre la de "quienes quieren puertas abiertas a todo el mundo y quienes quieren echar a todo el mundo de nuestro país".