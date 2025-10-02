Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moriyón, en Málaga para un foro sobre innovación con otros alcaldes

Moriyón, en Málaga para un foro sobre innovación con otros alcaldes |

Moriyón, en Málaga para un foro sobre innovación con otros alcaldes |

La Alcaldesa, Carmen Moriyón, participó en la primera del "II Foro de alcaldes y alcaldesas e innovación. Encuentro de Líderes Urbanos", enmarcado en el evento "Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility". La cita, que culmina este jueves, se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y ayer contó, entre otros, con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. En la imagen, foto de familia con los regidores participantes, en un momento de la jornada.

