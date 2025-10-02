La nueva comisaría local acogerá visitas guiadas para los vecinos

La recién inaugurada nueva comisaría de la Policía Local tendrá pronto un programa propio de visitas guiadas que se dará pronto a conocer. Así lo confirmaron ayer fuentes del Ayuntamiento, que defienden la necesidad de "acercar a la ciudadanía" el nuevo inmueble para que los vecinos "conozcan de primera mano el edifico en toda su dimensión".

El complejo, ubicado junto a los juzgados, está operativo y pendiente ya solo de la instalación de su futuro centro de control. Las visitas guiadas, por lo tanto, permitirán que los ciudadanos puedan conocer unas instalaciones que son lógicamente más amplias que la actual sede de San José para ayudarles, por un lado, a simplemente conocer el nuevo edificio, pero, también, para entender la ubicación de unos recursos que quizás tengan que utilizar en el futuro.