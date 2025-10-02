Nueva protesta en Gijón por Palestina
Este domingo día 5, a las 12.30 horas y en la plaza del Humedal. Esa es la cita a la que los portavoces del colectivo Asturies con Palestina hacían ayer un llamamiento a la participación desde el Ayuntamiento de Gijón y con el apoyo de los portavoces de PSOE, IU y Podemos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Gran profesional y compañera': así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
- Hablan el armador y el capitán del barco amotinado de Gijón: 'Estuvieron a punto de tirarme por la borda
- El Martillo de Capua, icono de Gijón, vivienda de una cigarrera y escenario de esta película de Garci
- La emotiva despedida en Gijón a Lucía Pérez, fallecida al desplomarse el portón de su vivienda: 'Nos hacía sentir fuertes y seguras
- Danza del vientre, fútbol y viajes en furgoneta: las pasiones de Lucía Pérez, la gijonesa que murió tras caerle encima el portón de casa