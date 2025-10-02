Las ordenanzas fiscales de Gijón pasan el primer filtro sin aprobarse casi ninguna enmienda de la oposición

El proyecto de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento para 2026 salió ayer de la comisión de Hacienda camino del Pleno con un dictamen favorable gracias al voto de la forista María Mitre, edil de Hacienda. Fue su voto de calidad como presidenta de la comisión la que salvó el empate entre los síes de los ediles que sustentan al gobierno y los noes de los representantes de los grupos de la oposición.

Antes de la doble votación final –una para el proyecto de las ordenanzas de tributos y precios públicos municipales y otra para la ordenanza de la prestación patrimonio del servicio de agua y alcantarillado que afecta a la Empresa Municipal de Aguas (EMA)– se habían votado las 23 enmiendas presentadas por PSOE, Vox, IU y Podemos.

La mayoría que conforman Foro, PP y el edil no adscrito las tumbaron casi todas. Solo salieron adelante dos de las presentadas por la socialista Marina Pineda y que se limitaban a hacer una corrección técnica con la sustitución de la expresión "percibir subsidio por agotamiento de la prestación contributiva" por "percibir la renta activa de Inserción" en el desglose de tarifas del Patronato Deportivo Municipal.

"Este gobierno sigue utilizando su mayoría para imponer sus criterios aún a riesgo de hacer peligrar la calidad de los servicios públicos", denunció Pineda tras salir adelante un proyecto para 2026 que supone la casi total congelación de impuestos, tasas y precios públicos. Solo hay cambios mínimos en el servicio de la grúa y las entradas al Botánico y las instalaciones deportivas. Para los grupos de la izquierda esa congelación de impuestos que defienden Foro y PP impide al Ayuntamiento tener los ingresos necesarios para cubrir los servicios que se deben dar a los ciudadanos.

Una congelación que no alcanza a los cementerios municipales, con una subida de tarifas del 2 por ciento para el año que viene, que también fue aprobada ayer en la comisión de Hacienda. Curiosamente al consejo de la sociedad mixta Cegisa el gobierno había llevado una propuesta de congelación que no salió adelante por el rechazo de la parte privada de la entidad y los consejeros de la oposición. La alternativa del gobierno fue proponerles ese incremento. Pendiente para otra comisión ante la ausencia por un viaje institucional de la Alcaldesa quedó una pregunta del PSOE sobre un posible conflicto de intereses de la regidora en un contrato con una empresa sanitaria.

La tramitación del presupuesto del año que viene, que marca la acción municipal en todas las áreas desde hace semanas, llegó ayer al Consejo sectorial de Cooperación, a cuyos integrantes se presentó la partida de 1.872.900 euros para cooperación al desarrollo que se incluye en el proyecto de presupuestos. Supone un incremento del 3,30 por ciento sobre este año.

El grueso de ese dinero son los 1,7 millones en transferencias corrientes (55.000 euros más que este año). Aquí están los 1.315.000 para la convocatoria abierta a todas las entidades y 150.000 euros para la Asociación Asturiana de solidaridad con el pueblo saharaui, entre otros destinos.