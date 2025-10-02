La Policía Nacional de Gijón celebró la festividad de los Ángeles Custodios en una fecha marcada en el calendario para el nuevo jefe de la comisaría. A escasos meses de su investidura, Fermin Treceño encabezó su primer gran acto en el que se condecoró a dieciocho policías por "su destacado servicio" así como a personas ajenas al cuerpo policial que colaboraron con el cuerpo.

"Es un día muy importante porque podemos poner en comunicación a la ciudadanía lo que hacemos", expresó Treceño. La jornada festiva arrancó en la iglesia de San Pedro con una misa oficiada por el arzobispo Jesús Sanz Montes que destacó la labor de los Ángeles Custodios del cielo, pero también los de la tierra. "En España hay una seguridad más que mínima porque hay unos ángeles que van de uniforme como la Policía Nacional y las demás fuerzas que velan por nuestra seguridad", mencionó el arzobispo.

La festividad se trasladó hasta la sala de congresos del recinto ferial Luis Adaro donde se ofició el acto presidido por Treceño junto a Juan Cofiño, presidente de la Junta; Andrea Pavón, secretaria general de Delegación de Gobierno; Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón; Julio Juan Martínez, magistrado juez decano de Gijón y Alberto Rodríguez, fiscal jefe del área de Gijón.

La Policía Nacional celebra los Ángeles Custodios en el primer gran acto del nuevo comisario jefe: "La tasa de criminalidad de Gijón es inferior a la media nacional" / Marcos León

Previamente, Treceño dejó unas pinceladas de lo que ha sido el año en Gijón a nivel de seguridad y también alguna que otra recomendación a la ciudadanía. "Gijón sigue siendo y seguirá siendo una ciudad segura. Las tasas de criminalidad comparadas con las de España son inferiores", remarcó el comisario jefe, apoyándose en las cifras del Ministerio del Interior en las que se mantiene la tendencia de los últimos años.

"No obstante, quiero hacer un llamamiento a la sociedad y es que nos están aumentando las estafas por internet. Llamo a las entidades financieras y público general para comentar todo lo que se pueda a nivel preventivo porque estamos viendo que en los últimos años han subido mucho", avisó Treceño, ante el repunte en este tipo de delitos.

También destacó las dos grandes operaciones que afrontó la Policía Nacional este año, como fueron el crimen de la calle Contracay y la operación Linares, en la que se incautaron 300 kilogramos de cocaína. "Han sido los más importantes tanto a nivel de coordinación, en especial el de estupefacientes porque colaboraron agentes de otras plantillas", mencionó Treceño, que también recordó la gran labor realizada durante el apagón.

Dieciocho policías condecorados

Durante la ceremonia, dieciocho agentes de la Policía Nacional recibieron una distinción por su destacado servicio. También se entregó varios reconocimientos a los policías que se jubilan este año, así como al intendente de la Policía Local de Gijón, Pedro Victor Maujo.

Por último, se le hizo entrega de metopas a cuatro ciudadanos, en reconocimiento de su colaboración y apoyo diario. A Fernando Cuervo, miembro de seguridad del centro comercial Los Fresnos; José Emilio Pascali, encargado del café Coral que ayudó con las cámaras de seguridad en el crimen de Eloy Malnero o Alba Blanco, gerente del Carrefour de La Calzada, que colaboró con la Policía durante el apagón.