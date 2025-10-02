Se presentan los resultados del programa de transformación digital de sectores estratégicos locales

Este programa, que buscaba dar respuesta a una de las principales necesidades de las pequeñas empresas del municipio: la digitalización, para incrementar su competitividad a partir de la in-corporación y el aumento de recursos digitales en su actividad, se inició a mitad del año 2022, y es la materialización del compromiso adquirido en el Acuerdo de Concertación Social Gijón Futuro 2024-27, que dentro de su “Eje 2: Promoción Económica”, contempla la “consolidación y crecimiento del tejido empresarial local”.

En estas cuatro ediciones han participado 310 empresas (285 e en el programa estándar, y 25 en el programa especializado).

En el acto se presentarán los elementos clave del programa, los resultados de las tres primeras ediciones y el desarrollo de la cuarta edición, recientemente puesta en marcha.

En la presentación intervendrán:

Angela Pumariega. Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Pablo Coca, Director de CTIC

María Calvo, Presidenta de FADE

Además, contaremos con la intervención de personal técnico de CTIC y de los representantes de dos empresas participantes en las anteriores ediciones. Moderará el acto Luis Díaz, Director Gerente de Gijón Impulsa.