Se presentan los resultados del programa de transformación digital de sectores estratégicos locales

Gijón Impulsa, junto con CTIC y FADE ha venido desarrollando un programa de transformación digital para PYMES de diversos sectores de actividad de la ciudad desde 2022

Sede de Gijón Impulsa



M. O.

Este programa, que buscaba dar respuesta a una de las principales necesidades de las pequeñas empresas del municipio: la digitalización, para incrementar su competitividad a partir de la in-corporación y el aumento de recursos digitales en su actividad, se inició a mitad del año 2022, y es la materialización del compromiso adquirido en el Acuerdo de Concertación Social Gijón Futuro 2024-27, que dentro de su “Eje 2: Promoción Económica”, contempla la “consolidación y crecimiento del tejido empresarial local”.

En estas cuatro ediciones han participado 310 empresas (285 e en el programa estándar, y 25 en el programa especializado).

En el acto se presentarán los elementos clave del programa, los resultados de las tres primeras ediciones y el desarrollo de la cuarta edición, recientemente puesta en marcha.

En la presentación intervendrán:

  • Angela Pumariega. Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
  • Pablo Coca, Director de CTIC
  • María Calvo, Presidenta de FADE

Además, contaremos con la intervención de personal técnico de CTIC y de los representantes de dos empresas participantes en las anteriores ediciones. Moderará el acto Luis Díaz, Director Gerente de Gijón Impulsa.

Programa

Hora: 12.30h

Lugar: Sala de Juntas

Laboral Ciudad de la Cultura

C/ Luis Moya Blanco, 261

