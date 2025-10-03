Este es "Piñolín", el gato callejero que tiene enamorado a medio Gijón: "Todos los vecinos le echan de comer"

Quizás te hayas cruzado con él y no sepas que, en realidad, se trata de un famoso gijonés. Solo que no anda sobre dos patas, sino sobre cuatro, tiene bigotes y rabo. Seguramente, si has paseado por el entorno de la plaza de Europa o por el paseo de Begoña lo hayas visto meneándose por ahí... como suele decirse en Gijón "panchu", sin preocuparse mucho por el qué dirán. Y es que así es "Piñolín", el gato callejero que ha logrado enamorar con su salero a medio Gijón.

El animal, que habita en la plaza de Europa, se ha vuelto una sensación para los vecinos de la zona Centro. "Es como Don Gato, el personaje de la serie, pero de verdad", bromea Carlos Fueyo, un conocido defensor de los animales de Gijón. Fueyo, que gestiona el grupo de Whatsapp "Animalinos de Xixón", es uno de los que mejor conocen a "Piñolín". "Es un gato de una colonia que se escapó. Lleva un año por ahí y no se deja coger", explica Fueyo sobre un animal que formaba parte de Xove Gatuno.

Un montaje cariñoso sobre "Piñolín" / .

El caso es que "Piñolín" se ha ganado el corazón de los gijoneses. No solo no se deja coger, sino que se sabe ganar la vida. Se alimenta por su cuenta y también con lo que le dan los gijoneses. Muchos vecinos de la zona Centro le dan de comer todos los días. Y también en la cafetería "Renacer", donde le dejan viandas a diario. "Lo quiere todo el mundo. La verdad es que es un caso único", añade Fueyo, que indica que en dicha cafetería tienen cajas y cajas de comida para el gato que dejan los vecinos.

Un nombre de lo más curioso

¿Pero de dónde le viene el nombre al felino? Pues la historia se cuenta sola: al vivir cerca del Museo Nicanor Piñole, los que le conocen le han bautizado como "Piñolín".

Así las cosas, desde hace un año este gato se ha ganado un hueco en el corazón de todos los gijoneses. Y, seguramente, si has pasado por esa zona del Centro, quizás te hayas cruzado con "Piñolín" dormitando encima de un coche o yendo de acá para allá.

Lo cierto es que en Gijón hay devoción por los animales. Si hace unos años triunfó la historia de "Pesesín", más recientemente toda la ciudad alucinó con los patitos de la playa de San Lorenzo. Una muestra más de que en este concejo, las mascotas tienen un lugar predilecto.