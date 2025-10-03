La Carrera de las Sonrisas por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral desborda Gijón: "A ver si los políticos nos apoyan"

La Carrera de las Sonrisas, organizada por Fedeaspace, reunió en Gijón a más de 1.500 participantes con motivo del Día Mundial de la parálisis cerebral. Una jornada “para celebrar y reivindicar”, como señaló Tomás Tinturé, presidente de la asociación.

Desde el Náutico hasta el Museo del Pueblo de Asturias, la marcha contó con la participación de pacientes, familiares, profesionales e innumerables alumnos de diferentes colegios de Gijón, algunos de los cuáles actuaron como voluntarios.

Así fue la carrera de las sonrisas en Gijón: en imágenes / Marcos León

“Gracias por vuestro trabajo tan duro y complejo, sois nuestro activo más valioso”, mencionó Tinturé sobre la labor de los trabajadores. “Este año lanzamos la campaña ‘Ya toca’ con un mensaje claro y directo: ya toca poner en marcha una estrategia estatal para las grandes necesidades”, añadió entre aplausos de los asistentes, incluida la Alcaldesa Carmen Moriyón.

“Es una condición que afecta a millones de personas en el mundo, pero que a veces permanece invisible o poco comprendida”, reflexionó la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. “Esta marcha es necesaria para ellos no solo por la visibilidad, sino también porque se les da un espacio de convivencia y un punto para que conozcan personas de otros centros”, detalló Ángel Suárez, educador en el Residencial de Cabueñes.

Una marcha de tres kilómetros

“A ver si los políticos, que nos tienen abandonados, nos apoyan y dedican más dinero. Se necesitan muchas atenciones y no hay suficientes”, reclamaba Ana Blanco, acompañada de su hijo Jesús Molleda, con parálisis cerebral. Tras recorrer los tres kilómetros que separan La Escalerona del Museo del Pueblo de Asturias, la fiesta continuó con una comida popular.

La cita es la segunda que se produce en pocos días tras la Carrera contra el Cáncer.